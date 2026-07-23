Donald Tramp potvrdio: Si Đinping dolazi u SAD

Američki predsjednik Donald Tramp izjavio je da će razgovarati o vještačkoj inteligenciji sa kineskim predsjednikom Si Đinpingom kada dođe u posjetu Americi 24. septembra.

Sijeva posjeta uslijediće je nakon što je Tramp putovao u Kinu ranije ove godine. Dok je bio u Pekingu, Tramp je pozvao kineskog lidera u Bijelu kuću.

"Si dolazi 24. septembra. Razgovarali smo o tome /vještačkoj inteligenciji/ kada sam bio u Pekingu i razgovaraćemo o tome ponovo", rekao je Tramp.

Juče su američki državni sekretar Marko Rubio i kineski ministar spoljnih poslova Vang Ji razgovarali o potrebi da se utvrde oblasti saradnje da bi se postavili temelji za "veoma pozitivnu posjetu", prenosi Srna.