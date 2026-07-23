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Tramp: Razmišljam o napadu na Iran, većem nego ikada ranije

Autor:

ATV redakcija
23.07.2026 18:40

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Предсједник Либана **Џозеф Аун** слуша док се састаје са предсједником **Доналдом Трампом** у Овалном кабинету Бијеле куће, у уторак, 21. јула 2026. године, у Вашингтону.
Foto: Tanjug/AP Photo/Mark Schiefelbein

Predsjednik SAD Donald Tramp izjavio je da je blizu odluke o pokretanju napada velikih razmjera na Iran koji je opisao kao potencijalno najveći do sada.

"Razmišljam o masovnom napadu. Većem nego ikada ranije. Blizu sam donošenja odluke. Svi smo spremni za to", rekao je Tramp u intervjuu portalu "Aksios".

On nije precizirao kada bi napad mogao da bude izvršen.

Tramp je naveo da će se Izrael "pridružiti u roku od dva minuta ako ih zamoli", ali je dodao da Americi neće trebati niko u slučaju pokretanja nove operacije protiv Teherana.

Takođe je rekao da će biti "posljedica" ako se Izrael pridruži napadima, čime je nagovijestio iransku odmazdu, prenosi Srna.

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Donald Tramp

Iran

Amerika

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