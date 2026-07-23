Tramp: Razmišljam o napadu na Iran, većem nego ikada ranije

Autor:ATV redakcija
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Predsjednik SAD Donald Tramp izjavio je da je blizu odluke o pokretanju napada velikih razmjera na Iran koji je opisao kao potencijalno najveći do sada.
"Razmišljam o masovnom napadu. Većem nego ikada ranije. Blizu sam donošenja odluke. Svi smo spremni za to", rekao je Tramp u intervjuu portalu "Aksios".
On nije precizirao kada bi napad mogao da bude izvršen.
Tramp je naveo da će se Izrael "pridružiti u roku od dva minuta ako ih zamoli", ali je dodao da Americi neće trebati niko u slučaju pokretanja nove operacije protiv Teherana.
Takođe je rekao da će biti "posljedica" ako se Izrael pridruži napadima, čime je nagovijestio iransku odmazdu, prenosi Srna.
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