Tramp: Razmišljam o napadu na Iran, većem nego ikada ranije

Predsjednik SAD Donald Tramp izjavio je da je blizu odluke o pokretanju napada velikih razmjera na Iran koji je opisao kao potencijalno najveći do sada.

"Razmišljam o masovnom napadu. Većem nego ikada ranije. Blizu sam donošenja odluke. Svi smo spremni za to", rekao je Tramp u intervjuu portalu "Aksios".

On nije precizirao kada bi napad mogao da bude izvršen.

Tramp je naveo da će se Izrael "pridružiti u roku od dva minuta ako ih zamoli", ali je dodao da Americi neće trebati niko u slučaju pokretanja nove operacije protiv Teherana.

Takođe je rekao da će biti "posljedica" ako se Izrael pridruži napadima, čime je nagovijestio iransku odmazdu, prenosi Srna.