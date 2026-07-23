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Pao Su-57: Srušio se najnapredniji ruski borbeni avion

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ATV redakcija
23.07.2026 18:00

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Најновија, ударна вијест
Foto: ATV

Ruski borbeni avion srušio se danas, 23. jula u Moskovskoj oblasti tokom trenažnog leta, izvijestila je ruska državna novinska agencija TASS, pozivajući se na Ministarstvo odbrane Rusije.

List Kommersant objavio je da se srušio lovac Su-57, najnapredniji ruski borbeni avion pete generacije. Rusija Su-57 u ratu protiv Ukrajine uglavnom koristi za lansiranje projektila dugog dometa Kh-59 i Kh-69.

Pilot se uspio katapultirati

Prema navodima TASS-a, avion se srušio tokom polijetanja u nenaseljenom području, nije prouzrokovao štetu na tlu, a pilot se uspio katapultirati.

Ruska televizija REN TV izvijestila je da se nesreća dogodila u okrugu Odincovo. Nije navedeno s kojeg je aerodroma avion poletio, ali se na tom području nalazi vojni aerodrom Kubinka, oko 60 kilometara zapadno od Moskve.

Nezavisni ruski Telegram kanal Astra objavio je da je geolokacijom fotografija očevidaca utvrđeno kako se mjesto pada nalazi u blizini sela Lucino i Šihovo, oko šest do sedam kilometara od centra grada Zvenigoroda. Ukrajinski Telegram kanal Supernova Plus objavio je i snimke na kojima se vide dim i vatra na mjestu pada aviona.

Šta je Su-57?

Su-57 je najnapredniji ruski višenamjenski borbeni avion pete generacije. Prvi let obavio je 2010. godine, ali je serijska proizvodnja godinama kasnila prije nego što je uveden u ograničenu operativnu upotrebu, piše Indeks.

Avion je namijenjen za ostvarivanje vazdušne nadmoći, kao i za napade na kopnene i pomorske ciljeve. Rusija tvrdi da Su-57 posjeduje stelt tehnologiju, naprednu avioniku i mogućnost nošenja širokog spektra precizno navođenog naoružanja.

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Rusija

Moskva

Su-57

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