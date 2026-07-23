Meteorolog otkrio kada počinje novi toplotni talas: "Temperature blizu 40 stepeni"

Svježije vrijeme počelo je u Srbiji od početka ove nedjelje i temperature širom zemlje danima unazad ne prelaze 25 stepeni uz povremene pljuskove sa grmljavinom.

Do sredine sljedeće nedjelje trebalo bi da se zadrži slično vrijeme, a meteorolog Ivan Ristić je u novoj vremenskoj prognozi otkrio da novi toplotni talas počinje na samom kraju jula kada će temperature biti između 35 i 40 stepeni.

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"Azorski anticiklon produžio je svoju vladavinu za nedjelju dana i pomerio početak najavljenog toplotnog talasa za za sam kraj jula. Na tron krajem jula dolazi afrički anticiklon i prateća toplotna kupola", započeo je Ristić.

Kada počinje novi toplotni talas?

Prema njegovom objašnjenju, u Srbiju stiže vreo vazduh iz Španije i Maroka i na samom kraju jula počinje novi toplotni talas kada će temperature biti između 35 i 40 stepeni. Isto vrijeme biće i početkom avgusta.

"Vreo vazduh iz Španije i Maroka krenuće prema zapadnoj i srednjoj Evropi ali i Balkanu. Sam kraj jula i prva dekada avgusta vreli talas sa tropskim noćima i maksimalnim temperaturama između 35 i 40 stepeni", nastavlja Ristić.

Zasad nije poznato da li će temperature biti iznad 40 stepeni krajem jula i početkom avgusta. Novi toplotni talas počinje na samom kraju jula kada će temperature biti između 35 i 40 stepeni.

"Da li ćemo preći tu psihološku granicu od 40 stepeni vidjećemo, ali postoje velike šanse, pogotovo u Vojvodini i dijelu centralne i jugoistočne Srbije, takozvanim našim 'vrelim tačkama'. Izluftirajte stanove, imate nešto manje od nedjelju dana do skretanja vetrova na južne i početak vrelih dana", zaključio je meteorolog Ivan Ristić.

(Mondo)