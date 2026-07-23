Logo

Meteorolog otkrio kada počinje novi toplotni talas: "Temperature blizu 40 stepeni"

Autor:

ATV redakcija
23.07.2026 18:46

Komentari:

0
Метеоролог открио када почиње нови топлотни талас: "Температуре близу 40 степени"
Foto: ATV

Svježije vrijeme počelo je u Srbiji od početka ove nedjelje i temperature širom zemlje danima unazad ne prelaze 25 stepeni uz povremene pljuskove sa grmljavinom.

Do sredine sljedeće nedjelje trebalo bi da se zadrži slično vrijeme, a meteorolog Ivan Ristić je u novoj vremenskoj prognozi otkrio da novi toplotni talas počinje na samom kraju jula kada će temperature biti između 35 i 40 stepeni.

Киша

Društvo

Evo kakvo vrijeme meteorolozi najavljuju za sutra

"Azorski anticiklon produžio je svoju vladavinu za nedjelju dana i pomerio početak najavljenog toplotnog talasa za za sam kraj jula. Na tron krajem jula dolazi afrički anticiklon i prateća toplotna kupola", započeo je Ristić.

Kada počinje novi toplotni talas?

Prema njegovom objašnjenju, u Srbiju stiže vreo vazduh iz Španije i Maroka i na samom kraju jula počinje novi toplotni talas kada će temperature biti između 35 i 40 stepeni. Isto vrijeme biće i početkom avgusta.

"Vreo vazduh iz Španije i Maroka krenuće prema zapadnoj i srednjoj Evropi ali i Balkanu. Sam kraj jula i prva dekada avgusta vreli talas sa tropskim noćima i maksimalnim temperaturama između 35 i 40 stepeni", nastavlja Ristić.

Zasad nije poznato da li će temperature biti iznad 40 stepeni krajem jula i početkom avgusta. Novi toplotni talas počinje na samom kraju jula kada će temperature biti između 35 i 40 stepeni.

"Da li ćemo preći tu psihološku granicu od 40 stepeni vidjećemo, ali postoje velike šanse, pogotovo u Vojvodini i dijelu centralne i jugoistočne Srbije, takozvanim našim 'vrelim tačkama'. Izluftirajte stanove, imate nešto manje od nedjelju dana do skretanja vetrova na južne i početak vrelih dana", zaključio je meteorolog Ivan Ristić.

(Mondo)

Preuzimanje dijelova teksta ili teksta u cjelini je dozvoljeno uz obavezno navođenje izvora i uz postavljanje linka ka izvornom tekstu na portalu atvbl.rs.

Podijeli:

Tagovi :

nevrijeme

Vrijeme

Vremenska prognoza

toplotni talas

Rekordni toplotni talas

Komentari (0)

Više iz rubrike

Полицијско ауто

Srbija

Pucnjava kod Dečana: Ima mrtvih

1 h

0
УЗНЕМИРУЈУЋИ СНИМАК: Два дјечака возила тротинет ауто-путем, возачи у чуду

Srbija

UZNEMIRUJUĆI SNIMAK: Dva dječaka vozila trotinet auto-putem, vozači u čudu

3 h

0
Рука извире из боде док се особа дави у ријеци.

Srbija

Iz rijeke izvučeno tijelo muškarca, utvrđuje se identitet

9 h

0
Познат идентитет треће жртве стравичне саобраћајне несреће у Новом Саду

Srbija

Poznat identitet treće žrtve stravične saobraćajne nesreće u Novom Sadu

22 h

0

  • Najnovije

18

58

Centralne vijesti, 23.07.2026.

18

57

Okončana talačka kriza: Ima mrtvih, uhapšen mladić!

18

46

Meteorolog otkrio kada počinje novi toplotni talas: "Temperature blizu 40 stepeni"

18

40

Tramp: Razmišljam o napadu na Iran, većem nego ikada ranije

18

38

Bivši košarkaš Denver Nagetsa uhapšen – ukrao flašu votke vrijednu 34 dolara

Trenutno na programu

Stanje na graničnim prelazima