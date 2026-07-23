Rekordan budžet Istočnog Sarajeva, čak 34 miliona KM

Šefovi klubova zajedno su predložili, a prisutni odbornici u Skupštini grada Istočno Sarajevo jednoglasno su usvojili dva zaključka. Traže da se prikupe relevantne informacije, te da im se dostavi izvještaj o događajima iz diskoteke Enigma od 10. jula.

"Da se obavezuje gradonačelnik, zajedno sa načelnikom PU, da prati bezbjednosnu situaciju na području IS, sa posebnim osvtom na Pale, i da, u saradnji sa resornim ministarstvom, ima sve informacije o toku i rezultatima unutrašnje kontrole povodom događaja u objektu Enigma u Palama", rekao je Boško Jugović, predsjednik SG Istočno Sarajevo.

Odbornici su ocijenili da je situacija na području grada zadovoljavajuća, ali se sve glasnije zagovara jačanje kapaciteta MUP-a u donjem dijelu Grada.

"Ja očekujem da u narednih mjesec ili dva ta inicijativa bude podržana od Vlade RS i da ona na neki način bude konkretizovana, da imamo ono što želimo. Veći broj policajaca, veću materijalno-tehničku opremljenost policajaca i jaču institucionalnu prisutnost MUP-a RS na terenu", rekao je Ljubiša Ćosić, gradonačelnik Istočnog Sarajeva.

Iz opozicionog SDS-a predlažu i kupovinu objekta za posebnu jedinicu na međuentitetskoj liniji. Kažu da za to imaju obezbijeđenih 300.000 KM.

"Mi smo čak tražili jednom da se posebna jedinica SAJ-a formira u Istočnom Sarajevu i da ima sjedište kod nas. Koliko imamo informaciju, ona će doći. Da li će se zvati SAJ ili posebna jedinica Žandarmerije, ne znam", rekao je Aleksandar Golijanin, odbornik SDS-a u SG Istočno Sarajevo.

"To prosto nije moguće. SAJ je osnovna organizaciona jedinica MUP-a koja je stacionirana u Banjaluci i ovdje neće, i ne vjerujem da će biti smješten SAJ", rekao je Branimir Šehovac, načelnik PU Istočno Sarajevo

PU je predstavila rezultate rada, a odbornici su diskutovali i o izazovima vožnje trotineta, ali i pitali o istrazi u vezi sa nestalim naoružanjem iz MUP-a na Sokocu prije nekoliko godina.

"Nismo dobili precizne odgovore, samo da je policajac suspendovan i da je istraga u toku", rekao je Veljko Borovina, odbornik PSS-a u SG Istočno Sarajevo.

"Mi smo otkrili ko je to naoružanje otuđio. Taj policajac koji je zloupotrijebio službeni položaj udaljen je iz MUP-a i protiv njega se vodi krivični postupak", rekao je Branimir Šehovac, načelnik PU Istočno Sarajevo.

Skupštinska većina podržala je i Nacrt rebalansa budžeta za tekuću godinu. Prema rebalansu, Istočno Sarajevo ima rekordan budžet od skoro 34 miliona KM. Na dnevnom redu našao se i izvještaj Javnog preduzeća DIGIS, zbog kojeg su odbornici SDS-a napustili zasjedanje.