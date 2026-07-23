Kad kaže cijenu jagnjetine ljudi se prevrnu: Ilija radi na plus 50, a u ovom mu je spas

Nijedno pravo slavlje, veselje ili porodično okupljanje teško da može da prođe bez prepoznatljivog mirisa pečene jagnjetine. Za mnoge u Dalmaciji je to simbol ljeta, druženja i tradicije, ali posljednjih mjeseci cijena ovog specijaliteta sve češće privlači pažnju.

Dok brojni turisti i gosti spas od vrućine traže u klimatizovanim restoranima ili uživaju na plažama, s druge strane su ljudi koji rade u gotovo nemogućim uslovima. Jedan od njih je pečenjar iz Zadra Ilija Jalušić, koji tokom najjačih ljetnjih vrućina provodi sate pored užarenog ražnja, gdje temperatura prelazi 50 stepeni. Dok se većina sklanja od žege, on radi u gotovo paklenim uslovima.

Poslije velike sparine i visokih temperatura, na Jadranu je konačno pala kiša, negdje više, a negdje manje. Ipak, ni ekstremne vrućine nisu spriječile turiste da nastave da uživaju u ljetovanju.

Dok se turisti rashlađuju u moru, pečenjar iz Zadra vrijedno radi posao koji nimalo nije lak. Njegov dnevni zadatak je da ispeče sedam jagnjadi, tri praseta i ko zna koliko pilića. Tokom godine potroši oko 500 metara ogrevnog drveta.

„Ne kukamo, čovjek se navikne“

Na jednostavno pitanje da li mu je vruće, Ilija kratko odgovara:

– Temperatura bude malo viša, ali čovek se navikne, a i ne kukamo mnogo. Radim od šest ujutru do dva popodne – rekao je Ilija.

Dok se mast sliva sa mesa, niz lice mu teče znoj koji peče oči. Ilija je prije nekoliko dana proslavio 51. rođendan, a tokom radnog vremena popije i do deset litara vode. Kaže da ga poslije napornog dana osvježi jedino kupanje u moru.

Ovim poslom bavi se već desetak godina. Prije toga je u Slavoniji čuvao ovce. Gosti ga često hvale i uživaju u mirisu pečenja, ali rijetko ko bi, kako kaže, želio da ga zamijeni makar na pet minuta.Gosti kažu:

– Svaka čast”, a onda nastave svojim putem – kaže Ilija.

Konobar iz Zadra Darijo Šimić ističe da je posao pečenjara izuzetno težak.

– Svaka mu čast. Veoma je teško i nimalo lako. On je ovdje prava legenda. Trenutno imamo samo dvojicu pečenjara, a trećeg ne možemo da pronađemo ni po koju cijenu – rekao je Šimić.

Iako se temperatura pored samog ražnja gotovo ne može izmjeriti običnim termometrom, Ilija kaže da ovaj posao ipak ima i svoje lijepe strane. Poslije osam sati rada pored vatre najveća nagrada mu je kada vidi zadovoljne goste koji uživaju u pečenju.

Cijena pečenja izazvala brojne reakcije

Upravo cijena pečene jagnjetine posljednjih dana izazvala je brojne reakcije među građanima. Posebnu pažnju privukla je vijest iz Metkovića, gdje se kilogram pečene jagnjetine prodaje za čak 45 evra. Mnogima je ta cijena na prvi pogled djelovala veoma visoko, ali poređenje sa cijenama u Zagrebu pokazuje drugačiju sliku.

Brza provjera cjenovnika poznatih pečenjara pokazuje da jagnjetina u Metkoviću zapravo nije među najskupljima. U Zagrebu se kilogram pečene jagnjetine prodaje za oko 54 evra u poznatim pečenjarama, dok u čuvenom restoranu Okrugljak cijena dostiže i 82 evra po kilogramu.

Za poređenje, za 45 evra danas možete da kupite četiri ili pet hamburgera ili tri kvalitetnije pice.

Iako se mnogima čini da je 45 evra za kilogram jagnjetine luksuz, ugostitelji objašnjavaju da su na konačnu cijenu uticala brojna poskupljenja. Poskupjeli su živa jagnjad, prevoz, ogrevno drvo, ali i radna snaga. Upravo rast troškova proizvodnje i rada posljednjih godina značajno je uticao na cijenu ovog specijaliteta, piše Dnevno.hr.

Koliko su cijene porasle najbolje pokazuje poređenje sa prethodnim godinama. Na Ilindan 2023. godine kilogram pečene jagnjetine prodavao se za 35 evra, dok danas košta 45 evra, što predstavlja poskupljenje od gotovo 30 odsto za samo dve godine.