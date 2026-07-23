Dnevni horoskop: Ovnu dan povoljan za donošenje odluka, lava čekaju dobre vijesti

Ovan

Dan je povoljan za pokretanje novih planova i donošenje odluka. Voljena osoba će cijeniti vašu podršku, dok slobodni mogu započeti zanimljivo poznanstvo putem društvenih mreža. Moguća glavobolja.

Bik

Očekuje vas miran dan i prilika da završite obaveze bez većih poteškoća. Partner će pokazati više pažnje nego inače, a slobodni bi mogli dobiti neočekivanu poruku. Posvetite više pažnje sebi.

Blizanci

Bićete puni ideja i lako ćete privlačiti pažnju okoline. Voljena osoba će vas podstaći na zajedničke planove, dok slobodni mogu upoznati nekoga tokom kraćeg putovanja ili izlaska. Izbjegavajte stresne situacije.

Rak

Poslovne obaveze će teći lakše nego što ste očekivali. Partner će imati razumijevanja za vaše raspoloženje, a slobodni bi mogli obnoviti kontakt sa osobom iz prošlosti. Vodite računa o unosu vitamina.

Lav

Pred vama je dan ispunjen dobrim prilikama i lijepim vijestima. Voljena osoba će vas obradovati malim znakom pažnje, dok slobodni mogu privući pažnju osobe koju su nedavno upoznali. Izdvojite vrijeme za rekreaciju.

Djevica

Vaš trud će biti nagrađen, a neke nedoumice konačno će biti riješene. Partner će vam pružiti podršku u važnom trenutku, dok slobodni mogu započeti zanimljiv razgovor koji obećava. Potrebno vam je više sna.

Vaga

Dan donosi priliku za nove dogovore i korisne susrete. Voljena osoba će biti raspoložena za iskren razgovor, dok slobodni mogu upoznati nekoga ko će ih osvojiti smislom za humor. Čuvajte leđa i koljena.

Škorpija

Imaćete priliku da pokažete svoje sposobnosti i steknete povjerenje. Partner će cijeniti vašu iskrenost, a slobodni bi mogli doživjeti zanimljiv susret. Mogući problemi sa probavom.

Strijelac

Pred vama je aktivan dan i mogućnost da ostvarite jedan važan cilj. Voljena osoba će prihvatiti vaš prijedlog za zajedničko druženje, dok slobodni mogu započeti vezu. Više vremena provodite u prirodi.

Jarac

Bićete zadovoljni rezultatima svog rada i dobiti priznanje za uloženi trud. Partner će vam posvetiti više pažnje, a slobodni mogu upoznati osobu sa sličnim životnim stavovima. Obratite pažnju na unos tečnosti.

Vodolija

Dan je pogodan za nove ideje i kreativne poslove. Voljena osoba će vas iznenaditi lijepim gestom, dok slobodni mogu ostvariti poznanstvo koje će ih prijatno iznenaditi. Pazite na ishranu.

Ribe

Očekuje vas dan ispunjen dobrim raspoloženjem i vijestima. Partner će pokazati koliko mu je stalo do vas, a slobodni bi mogli upoznati osobu koja će probuditi njihovu radoznalost. Posvetite više vremena sebi.