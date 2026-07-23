Udarac za Breda Pita: Još jedno dijete želi da se odrekne njegovog prezimena

Porodični razdor između Breda Pita i Anđeline Džoli ne jenjava ni godinama nakon razvoda.

Nakon Šajlo, Zahare i Medoksa, i 18-godišnja Vivijen odlučila je da zvanično nosi samo majčino prezime.

Najmlađa kćerka slavnog glumca i Anđeline Džoli podnijela je zahtjev za zvaničnu promjenu prezimena, tražeći da iz svog imena ukloni očevo prezime.

Prema sudskim dokumentima podnesenim Višem sudu okruga Los Anđeles, želi da se njeno ime promijeni iz Vivijen Maršelin Džoli-Pit u Vivijen Maršelin Džoli. Kao razlog promjene navedeni su "lični razlozi", a ročište je zakazano za 2. novembar.

Ovo nije prvi put da je Vivijen javno pokazala da želi da se distancira od očevog prezimena.

Producentkinja na predstavi

Još u maju 2024. godine, kada je zajedno sa majkom Anđelinom Džoli radila kao producentkinja brodvejske predstave The Outsiders u pozorišnom programu potpisala se samo kao Vivijen Džoli.

Vivijen, koja je 2008. godine rođena zajedno sa bratom blizancem Noksom, sada je četvrto dijete bivšeg holivudskog para koje je odlučilo da odbaci očevo prezime.

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Prije nje isti potez povukli su starija sestra Zahara (21) i brat Medoks (24), koji takođe žele da zvanično koriste isključivo prezime Džoli.

Prema zakonima Kalifornije, osobe koje žele da promijene ime ili prezime dužne su da četiri uzastopne sedmice prije sudskog ročišta objave javno obavještenje u novinama, što su Zahara i Medoks već učinili. prenosi CdM.