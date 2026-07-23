Američki Kongres usvojio rekordni vojni budžet

Autor:ATV redakcija
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Predstavnički dom Kongresa Sjedinjenih Američkih Država tijesnom većinom usvojio je svoju verziju Zakona o nacionalnoj odbrani /NDAA/ za 2027. godinu, kojim se odobrava rekordnih 1,15 biliona dolara vojne potrošnje.
NDAA uključuje više odredbi kojima se stotine miliona dolara izdvajaju za zajedničke vojne projekte Sjedinjenih Američkih Država i Izraela.
Za zakon je glasalo 216 poslanika, dok je 212 bilo protiv, javio je Rojters.
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Mjeru je podržala većina republikanaca, dok je većina demokrata glasala protiv.
Pojedine demokrate su pokušale da ospore odredbu koja predviđa jačanje bezbjednosne saradnje SAD i Izraela, ali njihov prijedlog nije dobio podršku.
(Tanjug)
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