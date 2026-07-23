Foto: Ben Kelsey/Pexels

Predstavnički dom Kongresa Sjedinjenih Američkih Država tijesnom većinom usvojio je svoju verziju Zakona o nacionalnoj odbrani /NDAA/ za 2027. godinu, kojim se odobrava rekordnih 1,15 biliona dolara vojne potrošnje.

NDAA uključuje više odredbi kojima se stotine miliona dolara izdvajaju za zajedničke vojne projekte Sjedinjenih Američkih Država i Izraela. Za zakon je glasalo 216 poslanika, dok je 212 bilo protiv, javio je Rojters. BiH Žrijebanje u CIK-u za redoslijed političkih subjekata na izborima Mjeru je podržala većina republikanaca, dok je većina demokrata glasala protiv. Pojedine demokrate su pokušale da ospore odredbu koja predviđa jačanje bezbjednosne saradnje SAD i Izraela, ali njihov prijedlog nije dobio podršku. (Tanjug)

Preuzimanje dijelova teksta ili teksta u cjelini je dozvoljeno uz obavezno navođenje izvora i uz postavljanje linka ka izvornom tekstu na portalu atvbl.rs.