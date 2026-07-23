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Američki Kongres usvojio rekordni vojni budžet

Autor:

ATV redakcija
23.07.2026 09:04

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Крупни план Капитола САД са америчком заставом.
Foto: Ben Kelsey/Pexels

Predstavnički dom Kongresa Sjedinjenih Američkih Država tijesnom većinom usvojio je svoju verziju Zakona o nacionalnoj odbrani /NDAA/ za 2027. godinu, kojim se odobrava rekordnih 1,15 biliona dolara vojne potrošnje.

NDAA uključuje više odredbi kojima se stotine miliona dolara izdvajaju za zajedničke vojne projekte Sjedinjenih Američkih Država i Izraela.

Za zakon je glasalo 216 poslanika, dok je 212 bilo protiv, javio je Rojters.

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Mjeru je podržala većina republikanaca, dok je većina demokrata glasala protiv.

Pojedine demokrate su pokušale da ospore odredbu koja predviđa jačanje bezbjednosne saradnje SAD i Izraela, ali njihov prijedlog nije dobio podršku.

(Tanjug)

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Amerika

Američki Kongres

Zakon o nacionalnoj odbrani

američka vojska

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