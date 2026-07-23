Evakuisano 12.000 ljudi zbog velikog požara u Francuskoj

Juče je šuski požar zahvatio područje u blizini Arkašonskog basena u francuskom departmanu Žironda. Požar se proširio na oko 2.000 hektara, a skoro 12.000 ljudi je evakuisano.

Vlasti su jutros naložile evakuaciju još oko 7.000 ljudi, a mjera se odnosi na šest kampova i jedno stambeno naselje sjeverno od Kap Ferea, popularne turističke destinacije tokom ljetne sezone, prenio je Figaro.

Prefektura je sinoć saopštila da je najmanje 4.600 ljudi već bilo evakuisano iz domova i smještajnih objekata u ugroženom području.