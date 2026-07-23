Evakuisano 12.000 ljudi zbog velikog požara u Francuskoj

Autor:ATV redakcija
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Juče je šuski požar zahvatio područje u blizini Arkašonskog basena u francuskom departmanu Žironda. Požar se proširio na oko 2.000 hektara, a skoro 12.000 ljudi je evakuisano.
Vlasti su jutros naložile evakuaciju još oko 7.000 ljudi, a mjera se odnosi na šest kampova i jedno stambeno naselje sjeverno od Kap Ferea, popularne turističke destinacije tokom ljetne sezone, prenio je Figaro.
Prefektura je sinoć saopštila da je najmanje 4.600 ljudi već bilo evakuisano iz domova i smještajnih objekata u ugroženom području.
The wildfire in Saumos, Gironde, France, is actively spreading and remains out of control, according to the latest reports this afternoon, July 22, 2026. It started around midday, around 12:00 local time, in a pine forest in the Médoc, near Saumos and close to Le Porge, about 15… pic.twitter.com/YsVUdt5gkC— T_CAS videos (@tecas2000) July 22, 2026
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