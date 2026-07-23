Ubila muškarca kojeg je zatekla ispod kćerkinog kreveta: ''Uradila sam ono što sam morala''

Autor:ATV redakcija
Komentari:0
U američkoj saveznoj državi Tenesi uhapšena je žena zbog sumnje da je ubila muškarca kojeg je pronašla kako se krije ispod kreveta njene maloljetne kćerke.
Kendra Skot (36) uhapšena je u četvrtak, 16. jula, u Memfisu i optužena za ubistvo prvog stepena, navodi se u policijskom dokumentu, prenosi Globe.
Ekonomija
Cijene nafte dostigle najviši nivo u šest nedjelja
Policajci su, prema navodima, stigli u njen dom oko 1,40 sati poslije ponoći i u prednjem dvorištu pronašli muškarca bez znakova života sa vidljivom prostrelnom ranom u potiljaku.
Muškarac, koji je privremeno identifikovan kao Roderijus Morton, proglašen je mrtvim na licu mjesta. Kada su razgovarali sa Skotovom, ona je policiji navodno rekla da se vratila kući i "vidjela nekog tipa ispod kreveta mog djeteta".
Takođe je izjavila: "Uradila sam ono što sam morala".
Jedan komšija rekao je policiji da je izašao iz kuće nakon što je čuo pucanj, a zatim vidio muškarca kako leži na travi i Skotovu kako stoji u dvorištu sa pištoljem u ruci i govori: "Upucala sam ga, upucala sam ga".
Svijet
Iran uzvraća Trampu: "Oko za oko"
Kada su istražioci razgovarali sa ćerkom osumnjičene, ona je izjavila da je muškarca pozvala u kuću između 1,20 i 1,30 poslije ponoći. Rekla je da su se ona i muškarac plašili njene majke, jer su je čuli kako po dolasku kući pita ko se nalazi u njenoj kući.
Djevojčica je ispričala da je njena majka u ruci držala pištolj i da je ranije govorila da će, ako "vidi nekog dječaka u svojoj kući, probušiti ga metkom".
Nakon što je otkriven, muškarac je, prema navodima djevojčice, pokupio svoje stvari i izašao iz kuće, nakon čega je čula pucanj. Advokat Kendre Skot, Blejk Balin, potvrdio je da ćerka njegove klijentkinje ima 13 godina.
"Jedno od ključnih pitanja u ovom slučaju biće da li bi iko mogao racionalno da postupi u ovakvim okolnostima", rekao je Balin.
Svijet
Dmitrijev: Gas u Evropi skuplji za 50 odsto uoči zime
Prvo ročište u ovom slučaju zakazano je za petak, 24. jula.
Preuzimanje dijelova teksta ili teksta u cjelini je dozvoljeno uz obavezno navođenje izvora i uz postavljanje linka ka izvornom tekstu na portalu atvbl.rs.
Svijet
12 h0
Region
12 h0
Ekonomija
12 h0
Auto-moto
12 h0
Najnovije
10
41
10
39
10
36
10
31
10
29
Trenutno na programu