Ubila muškarca kojeg je zatekla ispod kćerkinog kreveta: ''Uradila sam ono što sam morala''

U američkoj saveznoj državi Tenesi uhapšena je žena zbog sumnje da je ubila muškarca kojeg je pronašla kako se krije ispod kreveta njene maloljetne kćerke.

Kendra Skot (36) uhapšena je u četvrtak, 16. jula, u Memfisu i optužena za ubistvo prvog stepena, navodi se u policijskom dokumentu, prenosi Globe.

Ekonomija Cijene nafte dostigle najviši nivo u šest nedjelja

Policajci su, prema navodima, stigli u njen dom oko 1,40 sati poslije ponoći i u prednjem dvorištu pronašli muškarca bez znakova života sa vidljivom prostrelnom ranom u potiljaku.

Muškarac, koji je privremeno identifikovan kao Roderijus Morton, proglašen je mrtvim na licu mjesta. Kada su razgovarali sa Skotovom, ona je policiji navodno rekla da se vratila kući i "vidjela nekog tipa ispod kreveta mog djeteta".

Takođe je izjavila: "Uradila sam ono što sam morala".

Jedan komšija rekao je policiji da je izašao iz kuće nakon što je čuo pucanj, a zatim vidio muškarca kako leži na travi i Skotovu kako stoji u dvorištu sa pištoljem u ruci i govori: "Upucala sam ga, upucala sam ga".

Svijet Iran uzvraća Trampu: "Oko za oko"

Kada su istražioci razgovarali sa ćerkom osumnjičene, ona je izjavila da je muškarca pozvala u kuću između 1,20 i 1,30 poslije ponoći. Rekla je da su se ona i muškarac plašili njene majke, jer su je čuli kako po dolasku kući pita ko se nalazi u njenoj kući.

Djevojčica je ispričala da je njena majka u ruci držala pištolj i da je ranije govorila da će, ako "vidi nekog dječaka u svojoj kući, probušiti ga metkom".

Nakon što je otkriven, muškarac je, prema navodima djevojčice, pokupio svoje stvari i izašao iz kuće, nakon čega je čula pucanj. Advokat Kendre Skot, Blejk Balin, potvrdio je da ćerka njegove klijentkinje ima 13 godina.

"Jedno od ključnih pitanja u ovom slučaju biće da li bi iko mogao racionalno da postupi u ovakvim okolnostima", rekao je Balin.

Svijet Dmitrijev: Gas u Evropi skuplji za 50 odsto uoči zime

Prvo ročište u ovom slučaju zakazano je za petak, 24. jula.

(Telegraf.rs)