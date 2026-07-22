Vozači pronašli uređaj kojim skrivaju tablice pred radarom

Autor:ATV redakcija
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Vozači u Bugarskoj izbegavaju saobraćajne kazne tako što prikrivaju registarske tablice pomoću posebnih tehničkih sredstava za manipulaciju.
Na internetu se nude razne opcije po cijeni od svega 4 do čak 800 leva, uz pomoć kojih vozači mogu sakriti ili učiniti nečitljivim svoj broj prilikom prekoračenja brzine, tako da kamera ne može da očita tablicu.
Prema reklamama na Tik-Toku, postoji specijalan mehanizam koji omogućava spuštanje registarske tablice u trenutku prolaska pored radarske kamere. Cijena ove usluge, uključujući montažu, iznosi oko 1050 leva (oko 530 evra).
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Šemu za prikrivanje registarskih oznaka potvrdili su i iz bugarske Saobraćajne policije. Kažu da njihovi patrolni timovi prate ovakva kršenja zakona.
– Predviđena kazna je 50 leva, ali može iznositi od 200 do 500 leva, dok se za ponovljeno kršenje propisa kazna kreće između 600 i 1500 leva – objasnila je komesarka Marija Boteva, zamjenica načelnika u odjeljenju Saobraćajne policije.
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Od početka godine, osam vozača je uhvaćeno s nepravilno postavljenim registarskim tablicama, ali nijedan slučaj još uvijek nije zabilježen sa potpuno zaklonjenim ili nečitkim brojem, prenosi Blic.
Istovremeno, na internetu se prodaju i naljepnice za svega 4 leva koje mogu prekriti jednu cifru na tablici, kao i sprejevi koji, prema reklamama, “čine tablice nevidljivim” za kamere.
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