Planirate put u inostranstvo? Pazite da ne ostanete bez vozila

Vozač koji je predao zahtjev za izdavanje ili produženje vozačke dozvole često dobije potvrdu da je dokument u izradi.

Međutim, takva potvrda nije automatska zamjena za važeću vozačku dozvolu, posebno kada se vozilom putuje u drugu državu.

U Bosni i Hercegovini obrazac VD-dva služi kao potvrda da je nadležni organ zaprimio zahtjev te da će podnosilac na osnovu nje preuzeti izrađenu vozačku dozvolu. Pravilnik o vozačkoj dozvoli ne propisuje da se na osnovu tog obrasca smije upravljati vozilom niti da VD-dva zamjenjuje vozačku dozvolu.

Zakon o osnovama bezbjednosti saobraćaja na putevima u BiH jasno određuje da motornim vozilom može upravljati samo osoba koja ima važeću domaću, stranu ili međunarodnu vozačku dozvolu. Vozač je tokom vožnje mora imati kod sebe i pokazati je na zahtjev ovlašćenog lica. To znači da potvrda o predanom zahtjevu iz BiH sama po sebi nije dovoljan dokument za vožnju.

Pravila se razlikuju od države do države

Situacija nije ista u svim državama. Hrvatski MUP, primjera radi, dopušta upravljanje vozilom na osnovu potvrde o podnesenom zahtjevu za izdavanje vozačke dozvole, ali isključivo na području Republike Hrvatske i najduže trideset dana od podnošenja zahtjeva. To pravilo ne znači da će istu potvrdu priznati Slovenija, Austrija, Njemačka, Bosna i Hercegovina ili neka druga država.

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Ni na nivou Evropske unije ne postoji jedinstveno pravilo prema kojem sve države moraju priznavati privremene vozačke dokumente. Službeni portal Evropske unije upozorava da privremene dozvole i različite potvrde nisu uređene jedinstvenim evropskim pravilima te ih druge države mogu odbiti priznati.

Zbog toga vozač sa potvrdom da je dozvola u izradi može preći granicu kao putnik ako ima odgovarajuću važeću putnu ispravu, ali to ne znači da smije nastaviti upravljati vozilom u drugoj državi. Vozačka dozvola i dokument za prelazak državne granice imaju potpuno različitu svrhu.

Najsigurnije je sačekati izdavanje nove vozačke dozvole. Vožnja preko granice samo sa potvrdom može završiti novčanom kaznom, zabranom nastavka vožnje ili obavezom da upravljanje vozilom preuzme druga osoba koja kod sebe ima važeću i priznatu vozačku dozvolu, prenosi GPMaljevac.