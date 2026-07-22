Stevandić: Srpska ima pravo da uređuje sve aspekte života

Autor:ATV redakcija
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Predsjednik Narodne skupštine Nenad Stevandić izjavio je da je pravo Republike Srpske da uređuje sve aspekte života, što znači i nadležnosti koje se odnose na simbole, zastavu, himnu i spomenike, a neko samo privremeno može da se nada da će korišćenjem nelegalnih mehanizama nešto postići.
Stevandić je rekao da je Republika Srpska trpjela podmetanja koja su izvan prava, kao da i dalje trpi kada je riječi o Deklaraciji o zaštiti vitalnih nacionalnih interesa srpskog naroda u BiH, dodajući da to ne doprinosi suživotu u BiH.
On je ponovio da je Kristijan Šmit pokušao da ukine nadležnosti i sve što pripada Republici Srpskoj, ali da je u tome spriječen.
Republika Srpska
Vijeće naroda odbilo veto Bošnjaka, u toku sjednica Zajedničke komisije
"Siguran sam da ćemo i u narednom periodu uspjeti da se riješimo stranih sudija u Ustavnom sudu BiH jer treba da se međusobno dogovaramo", rekao je Stevandić nakon sjednice Zajedničke komisije Vijeća naroda i Narodne skupštine Republike Srpske koja nije nije postigla saglasnost o vetu Kluba Bošnjaka na Zakon o dopunama Krivičnog zakonika Republike Srpske, Zakon o dopunama Zakona o grobljima i pogrebnoj djelatnosti i Deklaraciju o zaštiti vitalnih nacionalnih interesa srpskog naroda u BiH.
(RTRS)
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