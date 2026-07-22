Stevandić: Srpska ima pravo da uređuje sve aspekte života

Predsjednik Narodne skupštine Nenad Stevandić izjavio je da je pravo Republike Srpske da uređuje sve aspekte života, što znači i nadležnosti koje se odnose na simbole, zastavu, himnu i spomenike, a neko samo privremeno može da se nada da će korišćenjem nelegalnih mehanizama nešto postići.

Stevandić je rekao da je Republika Srpska trpjela podmetanja koja su izvan prava, kao da i dalje trpi kada je riječi o Deklaraciji o zaštiti vitalnih nacionalnih interesa srpskog naroda u BiH, dodajući da to ne doprinosi suživotu u BiH.

On je ponovio da je Kristijan Šmit pokušao da ukine nadležnosti i sve što pripada Republici Srpskoj, ali da je u tome spriječen.

Republika Srpska Vijeće naroda odbilo veto Bošnjaka, u toku sjednica Zajedničke komisije

"Siguran sam da ćemo i u narednom periodu uspjeti da se riješimo stranih sudija u Ustavnom sudu BiH jer treba da se međusobno dogovaramo", rekao je Stevandić nakon sjednice Zajedničke komisije Vijeća naroda i Narodne skupštine Republike Srpske koja nije nije postigla saglasnost o vetu Kluba Bošnjaka na Zakon o dopunama Krivičnog zakonika Republike Srpske, Zakon o dopunama Zakona o grobljima i pogrebnoj djelatnosti i Deklaraciju o zaštiti vitalnih nacionalnih interesa srpskog naroda u BiH.

(RTRS)