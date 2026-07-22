Zajednička komisija bez saglasnosti o vetu Bošnjaka, odlučivaće Ustavni sud

Delegati Vijeća naroda Republike Srpske danas nisu postigli saglasnost o pokretanju vitalnog nacionalnog interesa bošnjačkog naroda na Deklaraciju o zaštiti vitalnih nacionalnih interesa srpskog naroda u BiH i ovaj predmet se upućuje Ustavnom sudu Srpske.

"Budući da na sjednici Vijeća naroda Republike Srpske nije postignuta saglasnost u pogledu navedene odluke, predmet je upućen Zajedničkoj komisiji Narodne skupštine Republike Srpske i Vijeća naroda za usaglašavanje zakona, propisa i akata", saopšteno je iz Vijeća naroda.

Ni Zajednička komisija danas nije postigla saglasnost o pokretanju zaštite vitalnog nacionalnog interesa bošnjačkog naroda na usvajanje Zakona o dopunama Krivičnog zakonika Republike Srpske i Zakona o dopunama Zakona o grobljima i pogrebnoj d‌jelatnosti, zbog čega su ovi predmeti proslijeđeni Ustavnom sudu Republike Srpske.

Narodna skupština Republike Srpske je 7. jula po hitnom postupku jednoglasno usvojila Deklaraciju o zaštiti vitalnih nacionalnih interesa srpskog naroda u BiH, kojom je naglašena važnost odbrane demokratski izabranih institucija Republike Srpske od svih pokušaja da budu smanjene ili ukinute njihove nadležnosti i prenesene na nivo zajedničkih institucija BiH s ciljem unitarizacije.

U Deklaraciji je navedeno i da je neophodno kroz parlamentarne i druge procedure pokrenuti postupke za poništenje niza odluka visokih predstavnika koje su donesene na osnovu takozvanih bonskih ovlaštenja.

Narodna skupština Republike Srpske usvojila je 9. jula po hitnom postupku Zakon o dopunama Krivičnog zakonika Republike Srpske, kojim se predviđa do tri godine zatvora za veličanje Nezavisne Države Hrvatske i takozvane Armije BiH.

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Dopunom ovog zakona propisuje se da će onaj ko putem štampe, radija, televizije, kompjuterskog sistema, društvene mreže ili na drugi način, na javnom mjestu ili javnom skupu promoviše, veliča, širi, podržava ili podstiče pozitivno vrednovanje, prihvatanje ustaštva ili ustaške ideologije NDH i javno isticanje i promovisanje zastava i simbola takozvane Armije BiH biti kažnjen sa do tri godine zatvora.

Po hitnom postupku usvojen je i Zakon o grobljima i pogrebnoj d‌jelatnosti Republike Srpske, kojim je predviđeno uvođenje novčanih kazni za odgovorne za simbole na grobljima koje veličaju i promovišu ideologiju NDH, kao i ustašku, nacističku i fašističku ideologiju.

"Grobovi, grobnice, nadgrobni spomenici, spomen-obilježja ili objekti unutar groblja ne mogu sadržavati simbole i natpise koji vrijeđaju vjerske, moralne i nacionalne osjećaje srpskog naroda i svih drugih građana", navedeno je u obrazloženju ovog akta.

(SRNA)