Iznajmila audi pa pronašla skrivenu kameru koja je snimala

Žena iz Sjedinjenih Američkih Država ostala je iznenađena kada je u iznajmljenom automobilu audi pronašla skrivenu AI kameru koja je tokom vožnje snimala njeno ponašanje i glasovno je upozoravala na određene postupke za volanom.

Kamera je pratila da li vozač koristi telefon, vozi bez sigurnosnog pojasa ili pokazuje druge oblike rizičnog ponašanja. Problem je nastao jer vozačica tvrdi da nije znala da se u automobilu nalazi takav sistem nadzora.

Kameru nazvala "okom Saurona"

U objavi na društvenim mrežama uređaj je nazvala "okom Saurona", zbog osjećaja da je neprestano prati tokom vožnje.

Iza sistema stoji kompanija Lytx, koja razvija tehnologiju za praćenje voznih parkova. Njihove kamere koriste vještačku inteligenciju kako bi analizirale ponašanje vozača i otkrile potencijalno opasne situacije.

Prema informacijama kompanije, sistemi mogu pratiti šta se dešava ispred i unutar vozila, a AI može prepoznati kada vozač koristi telefon, puši, jede, pije, ne koristi sigurnosni pojas ili se previše približi vozilu ispred sebe.

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Kamera može snimiti do 400 sati video-materijala, a vlasnici voznih parkova mogu podesiti da li će uređaj stalno bilježiti vožnju ili samo reagovati kada detektuje određene događaje.

Osim snimanja, sistem može slati i glasovna upozorenja kako bi vozača podsjetio na bezbjednije ponašanje.

Privatnost vozača sve veći problem

Iako su ovakvi sistemi uglavnom legalni u većem dijelu SAD, pitanje privatnosti i dalje izaziva brojne rasprave. Mnogi vozači smatraju da imaju određeno pravo na privatnost dok se nalaze u automobilu, čak i kada je riječ o vozilu iz rentiranja.

Poseban problem u ovom slučaju predstavlja činjenica da je žena navela da je medicinska radnica i da tokom vožnje obavlja privatne razgovore sa pacijentima. Snimanje takvih razgovora moglo bi otvoriti pitanja vezana za zaštitu medicinskih podataka.

Prema dostupnim informacijama, nije poznato da li je kameru u automobil audi ugradio sam proizvođač ili kompanija koja je iznajmljivala vozilo. Lytx uglavnom sarađuje sa komercijalnim flotama, poput kamiona, dok audi nije naveden među njihovim partnerima.

Kontroverze oko nadzora u automobilima

Ovo nije prvi put da se postavlja pitanje nadzora u automobilima. Ranije su slične kontroverze bile povezane sa električnim i autonomnim vozilima, uključujući slučaj kada su zaposleni kompanije Tesla dijelili privatne snimke prikupljene kamerama vozila.

This woman got a rental car from Audi because her car is getting repaired



“You ready to see the most dystopian f*cked thing that I've seen in a long time?”



The car is equipped with a cameras so massive pointing directly at you, she’s calling it the “Eye of Sauron” and it… pic.twitter.com/3ST3jEkmD3 — Wall Street Apes (@WallStreetApes) July 14, 2026

Kako sistemi sa vještačkom inteligencijom postaju sve češći u automobilima, pitanje ostaje isto: koliko tehnologije vozači prihvataju u zamjenu za veću bezbjednost i koliko kontrole žele da zadrže nad sopstvenom privatnošću, prenosi Telegraf.