Omiljeni detalj na autu može napraviti probleme ako idete u Hrvatsku

Autor:ATV redakcija
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Jedan detalj na automobilu, koji mnogi vozači obožavaju, posebno mlađi, može da napravi velike probleme ukoliko iz Bosne i Hercegovine (BiH) putujete u Hrvatsku.
Vozači koji iz BiH putuju u Hrvatsku trebali bi provjeriti da li njihovo vozilo ispunjava propise, jer bi u suprotnom mogli imati poteškoće prilikom ulaska u ovu zemlju.
Prema hrvatskom Pravilniku o tehničkim uslovima vozila u saobraćaju na putevima, nije dozvoljeno naknadno zatamnjivanje vjetrobranskog stakla niti prednjih bočnih stakala koja se nalaze uz vozača i suvozača.
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Iz hrvatskog Ministarstva unutrašnjih poslova navode da se dodatno mogu zatamnjivati samo zadnja bočna i zadnje vjetrobransko staklo.
To znači da folije koje su dozvoljene ili atestirane u zemlji u kojoj je vozilo registrovano ne moraju automatski biti prihvaćene i u drugim državama.
Iako strano vozilo mora ispunjavati tehničke propise države registracije, nadležni organi zemlje u kojoj se vozilo nalazi mogu reagovati ukoliko procijene da ono ugrožava bezbjednost saobraćaja ili nije u skladu s lokalnim pravilima.
Propisi u BiH takođe zabranjuju naknadno zatamnjivanje vjetrobranskog stakla, dok prednja bočna stakla nakon postavljanja folije moraju zadržati najmanje 70 odsto propusnosti svjetlosti.
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U slučaju da granična ili saobraćajna policija u Hrvatskoj utvrdi nepravilnosti, vozilo može biti upućeno na vanredni tehnički pregled, privremeno isključeno iz saobraćaja ili će vozač morati ukloniti nedozvoljenu foliju prije nastavka putovanja, prenosi "Crna hronika".
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