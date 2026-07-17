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Suveniri koje ne smijete ponijeti sa ljetovanja: Kazne idu i do 150.000 evra

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ATV redakcija
17.07.2026 17:31

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Детаљан снимак бијеле шкољке која лежи на пијеску са крупнијим зрнима, приказујући текстуре плаже.
Foto: Nui MALAMA/Pexels

Turisti gotovo uvijek sa putovanja nose suvenire, a mnogi ne znaju da im neki neki od njih mogu napraviti problem prilikom preaska granice.

Mnogi prvo pomisle na predmete napravljene od slonovače i tropskog drveta, ali poteškoće mogu nastati i zbog naizgled bezazlenih uspomena poput školjki, pijeska ili kamenja, čije je iznošenje iz pojedinih zemalja zabranjeno.

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S druge strane, postoje predmeti koji su u nekim zemljama Evrope potpuno dozvoljeni, ali u drugim državama podliježu zabrani.

Putnici bi trebalo unaprijed da se informišu koji suveniri mogu izazvati probleme na granici i šta smiju da ponesu sa svog odmora za sebe i svoje najbliže – savjetuje stručnjak za putovanja OAMTC-a Dagmar Redel.

Uopšteno govoreći, ugrožene biljne i životinjske vrste zaštićene su međunarodnom CITES konvencijom o trgovini ugroženim vrstama divlje flore i faune. Kupovina suvenira napravljenih od ovih vrsta predstavlja krivično djelo, prenosi Kamatica.

Nelegalan unos, konkretno u Austriju, može biti kažnjen novčanom kaznom do 80.000 evra ili zatvorskom kaznom do pet godina – upozorava Redel.

U saopštenju OAMTC navodi pravila koja važe u pojedinim popularnim turističkim destinacijama.

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U popularnoj turističkoj destinaciji Hrvatskoj postoje zaštićene vrste školjki i morskih puževa, objašnjava stručnjak za putovanja OAMTC-a.

Njihovo iznošenje iz zemlje je zbog toga zabranjeno i može dovesti do visokih novčanih kazni – kaže on. Pored toga, neprerađeni tartufi mogu se iznijeti iz zemlje samo uz odgovarajuću izvoznu dozvolu.

Na italijanskim plažama takođe nije dozvoljeno uzimati pijesak i školjke. Prema podacima Italijanske nacionalne turističke organizacije (ENIT), takva praksa zabranjena je italijanskim Pomorskim zakonikom (Codice di Navigazione). U zavisnosti od regiona, kazne mogu iznositi od nekoliko stotina do hiljadu evra, dok na Sardiniji dostižu i do 3.000 evra.

Sa arheoloških nalazišta nije dozvoljeno odnositi arheološke predmete.

Arheološki predmeti ne smiju da se iznose iz Grčke bez dozvole. To važi i za kamenje koje pojedinci sakupe na arheološkim nalazištima – kaže Redel.

Francuska takođe ima propise kojima štiti svoje plaže i obalu, pa je zabranjeno odnositi pijesak, školjke i kamenje kao suvenire.

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Osim toga, zaštićene su i biljke koje rastu samo na određenim područjima, na primjer duž obale. Kazne za kršenje ovih propisa posebno su visoke i mogu iznositi do 150.000 evra. Isto važi i za biljke u planinskim predjelima, naročito u francuskim nacionalnim parkovima i rezervatima prirode – objašnjava stručnjak OAMTC-a.

Turistima nije dozvoljeno da iz Španije iznose prirodne materijale poput školjki, vulkanskog kamenja, drugih stijena ili fosila. Na kanarskom ostrvu Fuerteventura nalazi se poznata plaža Popcorn Beach, gdje su fosili morskih algi veoma popularni među turistima.

Kako bi se zaštitio ovaj prirodni fenomen i spriječilo da turisti odnose fosile, na licu mjesta već se sprovode informativne kampanje. Prije svega, na aerodromu na Fuerteventuri sprovode se stroge kontrole kako bi se spriječilo unošenje zabranjenih suvenira u prtljag – objašnjava Redel.

U zavisnosti od destinacije, pojedini predmeti ne bi trebalo da se nađu u koferu i najbolje ih je ostaviti kod kuće. Ono što je u Austriji sasvim uobičajeno, u drugim zemljama može predstavljati problem, pa čak dovesti i do visokih kazni ili oduzimanja stvari – objašnjava stručnjak za putovanja.

Elektronske cigarete zabranjene su u Australiji i Vijetnamu, dok su proizvodi od konoplje, poput CBD kapi, nezakoniti u brojnim državama Južne Amerike i Afrike. Putnici koji odlaze u Singapur trebalo bi da izbjegavaju unošenje žvakaćih guma, jer u toj azijskoj državi važi stroga zabrana.

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Manje poznata, ali takođe strogo zabranjena, jeste i upotreba krema za sunčanje koje sadrže određene UV filtere, zbog čega je njihov unos zabranjen na Havajima, pojedinim karipskim ostrvima i u Australiji. U Keniji je, između ostalog, zabranjen i unos plastičnih kesa.

Čak su i naizgled bezazleni suveniri, poput Kinder jaja, koja su u Austriji decenijama veoma popularna, zabranjeni u SAD, njihov uvoz tamo je strogo zabranjen – zaključuje Redel.

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