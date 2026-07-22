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FIFA objavila idealan tim Mundijala: Ovo je malo ko očekivao

Autor:

ATV redakcija
22.07.2026 22:18

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Фудбалери Шпаније славе титулу
Foto: Tanjug/AP Photo/Yuki Iwamura

Međunarodna fudbalska federacija (FIFA) objavila je danas idealnu postavu upravo završenog Svjetskog prvenstva, na kojem je titulu šampiona osvojila reprezentacija Španije pobjedom nad Argentinom od 1:0.

Uprkos istorijskom uspjehu „Crvene furije“, koja je turnir završila bez poraza (sedam pobjeda i jedan remi) uz samo jedan primljen gol na cijelom prvenstvu, u najboljem timu Mundijala našla su se samo trojica španskih reprezentativaca: Pedro Poro, Mark Kukurelja i zvanično najbolji igrač turnira (MVP) Rodri.

Najveće iznenađenje predstavlja izbor na poziciji golmana, gdje je poverenje dobio Vozinja (Zelenortska Ostrva) umjesto Unaija Simona, dobitnika „Zlatne rukavice“ i čuvara mreže koji je savladan samo jednom, u četvrtfinalu protiv Belgije.

Takođe, u idealnih 11 mjesta nije bilo za Paua Kubarsija, koji je proglašen za najboljeg mladog igrača turnira, kao ni za Ajmerika Laporta, koji je činio nepremostiv bedem španske odbrane. Umjesto njih, štoperski par čine Argentinac Lisandro Martines i Francuz Dajo Upamekano.

Vezni red, pored Rodrija, čine Francuz Majkl Olise i Englez Džud Belingem. U napadu se nalazi ubojit trio koji predvodi Kilijan Embape, najbolji strijelac šampionata sa 10 postignutih golova, uz Lea Mesija i Erlinga Halanda.

Podsjetimo, sastav je određen glasovima navijača na digitalnoj platformi FIFA.

Idealni tim Svjetskog prvenstva 2026. godine:

Golman: Vozinja (Zelenortska Ostrva)

Odbrana: Pedro Poro (Španija), Lisandro Martines (Argentina), Dajo Upamekano (Francuska), Mark Kukurelja (Španija).

Vezni red: Rodri (Španija), Majkl Olise (Francuska), Džud Belingem (Engleska).

Napad: Leo Mesi (Argentina), Erling Haland (Norveška), Kilijan Embape (Francuska).

(Telegraf)

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Svjetsko prvenstvo 2026

FIFA

fudbaler

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