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Alarm širom svijeta: Otkriveni kritični propusti u sistemu

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22.10.2026 08:19

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Аларм широм свијета: Откривени критични пропусти у систему
Foto: Peksels

Vladine agencije i kompanije širom svijeta preventivno su zatvorile mnoge veb stranice zbog potencijalnih hakerskih napada nakon što je vještačka inteligencija otkrila kritične nedostatke u popularnom programskom jeziku PHP.

"Viz", jedna od firmi za kibernetičku bezbjednost koja je pronašla dva nedostatka, procijenila je da PHP kod pomaže u pokretanju oko 70 procenata svjetskih veb stranica, od onlajn prodavnica i novinskih kuća do vladinih službi.

Kompanija je saopštila da su nedostaci "među najtežim ranjivostima otkrivenim u PHP-u, a vjerovatno i u istoriji softvera".

PHP programeri juče su objavili ispravku, a Nacionalna bezbjednosna agencija SAD poručila je organizacijama da odmah ažuriraju svoje sajtove ili da isključe ranjive sisteme iz mreže.

Samo sajtovi koji koriste PHP na svojim serverima su izloženi virusu. Mnoge velike platforme su izgrađene na drugim programskim jezicima ili koriste operatore koji su mogli brzo da instaliraju ispravku i ostanu onlajn.

Rahat Masud, predavač kibernetičke bezbjednosti na Univerzitetu Novog Južnog Velsa u Sidneju, nazvala je otkriće "prilično razarajućim".

To bi, kako je navela, moglo da omogući napadačima da uđu u servere bez ikakvog odobrenja, bez ikakvog korisničkog imena ili lozinke.

"Kada se jednom nađu na serverima, mogu da rade šta god žele - od krađe osjetljivih informacija do izmene sadržaja veb-sajtova", rekla je ona za AFP i pozvala institucije da situaciju "shvate ozbiljno".

Vladini sajtovi u zemljama od Australije do Holandije, kao i u Japanu i Južnoj Koreji, bili su među onima koji su prestali da rade, dok su osiguravajuće kompanije, transportni operateri i medijske kuće hitno obavili ažuriranje softvera, prenosi Srna.

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hakerski napad

Nevladine organizacije

Vještačka inteligencija

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