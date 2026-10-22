Pogođeno sedam brodova u Persijskom zalivu i kod Ormuskog moreuza

Autor:ATV redakcija
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Mornarica Iranske revolucionarne garde saopštila je da je ukupno sedam brodova pogođeno u vodama Persijskog zaliva i blizu Ormuskog moreuza tokom "nelegalnog" prevoza nafte.
Prema saopštenju, četiri broda pogođena su istovremeno i zapalila se u sjevernom dijelu Persijskog zaliva nakon što su ih iranske snage juče pratile.
Još tri broda naišla na mine zapadno od Ormuskog moreuza, dodaje se u saopštenju i upozorava vojska SAD da bi kontinuirane provokacije mogle da dovedu do šireg odgovora protiv njenih regionalnih baza, prenosi Srna.
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