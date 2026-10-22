CDU strahuje da će njihovi poslanici glasati za AFD

Nakon teških izbornih poraza na istoku Njemačke, krajnje desničarska Alternativa za Njemačku (AfD) pokušava u decembru da preuzme vlast u saveznoj pokrajini Saksoniji-Anhalt. Pri tome računa i na moguće glasove poslanika Mercovog CDU-a, što je već izazvalo podjele unutar stranke.

AfD želi da njihov kandidat Ulrih Zigmund postane predsjednik Vlade Saksonije-Anhalt. Bio bi to prvi put da ova stranka preuzme vlast u nekoj njemačkoj saveznoj pokrajini.

Situacija je posebno osjetljiva za Merca jer CDU na saveznom nivou odbija saradnju sa AfD-om, ali se među stranačkim poslanicima u Saksoniji-Anhaltu pojavila sumnja da su neki od njih već glasali za kandidata krajnje desnice.

Poslanici CDU-a možda su već podržali AfD

Sumnje su se pojavile početkom oktobra, kada je parlament Saksonije-Anhalta za svog predsjednika izabrao Tobijasa Rauša iz AfD-a.

Rauš je dobio više glasova nego što su zajedno imali AfD i Savez Sare Vagenkneht (BSW), što je otvorilo pitanje da li su ga podržali i pojedini poslanici CDU-a.

Budući da je glasanje bilo tajno, nije moguće pouzdano utvrditi ko je glasao za kandidata AfD-a. Slučaj je izazvao nezadovoljstvo u nacionalnom rukovodstvu CDU-a, koje se protivi bilo kakvoj saradnji s krajnjom desnicom.

"Ponašanje poslaničkog kluba CDU-a u Saksoniji-Anhaltu u vezi s prošlim i predstojećim izborima potpuno je neprihvatljivo", rekao je Tomas Revekamp, poslanik CDU-a i predsjednik Odbora za odbranu Bundestaga.

On je upozorio da AfD nastoji da izazove podjele među demohrišćanima.

"AfD želi da uništi CDU u Njemačkoj tako što nas prisiljava na raspravu o tome kako se odnositi prema njemu, kako bi podijelio stranku. To ne smijemo dopustiti", poručio je Revekamp.

CDU odlučio da napusti salu tokom glasanja

Kako bi spriječio mogućnost da neki od njegovih poslanika tajno podrže kandidata AfD-a, CDU u Saksoniji-Anhaltu odlučio se na neobičan potez.

Predsjednik pokrajinske vlade i lider tamošnjeg CDU-a Sven Šulce najavio je da će poslanici njegove stranke napustiti skupštinsku salu tokom prva dva kruga glasanja za novog predsjednika vlade u decembru.

Na taj način žele da onemoguće bilo koga iz svojih redova da glasa za Zigmunda, ali i da spriječe pojavu novih sumnji nakon glasanja.

Međutim, takva odluka izazvala je kritike i unutar samog CDU-a.

Revekamp smatra da bi poslanici trebalo otvoreno da glasaju protiv kandidata AfD-a, umjesto da izbjegavaju izjašnjavanje.

"Riječ je o zauzimanju stava i preuzimanju odgovornosti, a ne o izbjegavanju odluke", rekao je on.

S druge strane, poslanik CDU-a u Saksoniji-Anhaltu Kris Šulenburg branio je odluku stranačkog rukovodstva.

"Uvijek smo povlačili jasnu granicu između sebe i AfD-a", rekao je Šulenburg.

Dodao je da CDU treba da se razlikuje od AfD-a svojim političkim stavovima, ali da ne može jednostavno isključiti njegove poslanike iz političkog procesa jer stranka nije zabranjena, a njeni predstavnici su demokratski izabrani.

AfD: Ovo je kapitulacija CDU-a

Lideri AfD-a otvoreno pokušavaju da pridobiju poslanike drugih stranaka kako bi obezbijedili potrebnu većinu.

Takva strategija istovremeno stvara dodatne podjele među demohrišćanima.

"Ovo nije ništa manje od kapitulacije CDU-a", rekao je kopredsjednik AfD-a Tino Hrupala nakon najave da će demohrišćanski poslanici napustiti skupštinsku salu.

"Boje se izbora", dodao je Hrupala.

AfD u pokrajinskom parlamentu ima 39 od ukupno 83 poslanika. Za izbor predsjednika vlade u prva dva kruga potrebna su najmanje 42 glasa, što znači da Zigmundu nedostaju tri glasa.

BSV, koji ima pet poslanika, najavio je da će biti uzdržan. AfD zato pokušava da pronađe podršku među poslanicima drugih stranaka.

Treći krug glasanja mogao bi da bude presudan

Odluka CDU-a da napusti skupštinsku salu možda neće biti dovoljna da spriječi izbor Zigmunda.

Prema pravilima Saksonije-Anhalta, u prva dva kruga potrebna je natpolovična većina svih poslanika.

Međutim, u trećem krugu dovoljna je većina glasova koje su poslanici zaista dali.

To znači da bi odsustvo poslanika CDU-a moglo da olakša izbor kandidata AfD-a ukoliko Zigmund ostane u trci do trećeg kruga.

Zigmund je ranije izjavio da namjerava da učestvuje samo u prvom krugu, ali ostaje pitanje da li će ostati pri toj odluci.

Merc upozorio: Za takve ljude nema mjesta u CDU-u

Za njemačkog kancelara ovaj sukob dolazi u posebno nezgodnom trenutku.

Merc nakon izbornih poraza CDU-a u istočnim saveznim pokrajinama pokušava da se usredsredi na ekonomski oporavak Njemačke i nastavak podrške Ukrajini.

Međutim, mogućnost da pojedini demohrišćani pomognu AfD-u da prvi put preuzme vlast u nekoj saveznoj pokrajini ozbiljno dovodi u pitanje njegov autoritet unutar stranke.

Merc je ranije ovog mjeseca jasno poručio da CDU neće sarađivati s krajnjom desnicom.

"Ljudima koji rade takve stvari, poslanicima koji pružaju ruku, nema mjesta u CDU-u i to se neće promijeniti", rekao je Merc.

"CDU nikada i nigdje u Njemačkoj neće birati ekstremiste na javne ili državne funkcije", dodao je njemački kancelar.

Socijaldemokrate upozoravaju na istorijske paralele

Sukob oko glasanja u Saksoniji-Anhaltu izazvao je i oštre reakcije Socijaldemokratske partije Njemačke (SPD), koja s Mercovim demohrišćanima čini saveznu vladajuću koaliciju.

Poslanici SPD-a upozoravaju da dio CDU-a zanemaruje pouke njemačke istorije, podsjećajući na ulogu konzervativnih političkih elita u dolasku nacista na vlast.

Nakon izbora kandidata AfD-a za predsjednika pokrajinskog parlamenta, socijaldemokratski poslanici protestovali su u Berlinu.

Prošli su pored Brandenburške kapije do trga na kojem su nacisti organizovali spaljivanje knjiga.

Ministar odbrane Boris Pistorijus taj događaj nazvao je kršenjem političkog tabua kakvo Njemačka, prema njegovoj ocjeni, nije vidjela više od 90 godina.

CDU je na te kritike odgovorio optužbama da SPD i Zeleni u Berlinu i sami pregovaraju o saradnji s Ljevicom, strankom čiji korijeni sežu do nekadašnje vladajuće komunističke partije Istočne Njemačke.

Glasanje u Saksoniji-Anhaltu predviđeno je za decembar, a njegov ishod zavisiće i od toga da li će svi poslanici CDU-a poštovati dogovor o napuštanju skupštinske sale, kao i od odluke Zigmunda da li će učestvovati u eventualnom trećem krugu.

(Indeks)