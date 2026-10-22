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Najmanje pet aerodroma u Italiji ima problem sa kerozinom

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22.10.2026 07:37

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Широкотрупни авион паркиран на капији аеродрома током ведрог дана са видљивом зградом терминала.
Foto: pexels/Ana Benet

Najmanje pet aerodroma u Italiji upozorili su avio-kompanije na ograničene količine kerozina zbog blokade puteva od strane kamiondžija.

Aerodromi u Napulju, Salernu, Bariju, Brindiziju i Palermu obavijestili avio-kompanije o ograničenim količinama kerozina i preporučili im da dopunu vrše na drugim aerodromima, gdje god je moguće, pišu lokalni mediji.

Međunarodna kompanija "Viz Er" potvrdila je da su njihove operacije ometene zbog problema u Italiji i da rade u koordinaciji sa aerodromima i dostavljačima goriva.

Kako je navedeno iz ove kompanije, razmatraju alternativne mogućnosti dopune goriva i prilagođavanje letova, ako bude neophodno, prenosi Srna.

Italijanski vozači kamiona blokirali su puteve na jugu zemlje protestujući zbog visokih cijena goriva, čime su omeli dostavu druge robe.

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Tagovi :

Aerodrom

kerozin

Italija

avion

letovi

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