Najmanje pet aerodroma u Italiji ima problem sa kerozinom

Najmanje pet aerodroma u Italiji upozorili su avio-kompanije na ograničene količine kerozina zbog blokade puteva od strane kamiondžija.

Aerodromi u Napulju, Salernu, Bariju, Brindiziju i Palermu obavijestili avio-kompanije o ograničenim količinama kerozina i preporučili im da dopunu vrše na drugim aerodromima, gdje god je moguće, pišu lokalni mediji.

Međunarodna kompanija "Viz Er" potvrdila je da su njihove operacije ometene zbog problema u Italiji i da rade u koordinaciji sa aerodromima i dostavljačima goriva.

Kako je navedeno iz ove kompanije, razmatraju alternativne mogućnosti dopune goriva i prilagođavanje letova, ako bude neophodno, prenosi Srna.

Italijanski vozači kamiona blokirali su puteve na jugu zemlje protestujući zbog visokih cijena goriva, čime su omeli dostavu druge robe.