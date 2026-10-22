Spasioci proveli osam sati u izvlačenju ajkule iz kanala, ona se sutradan vratila

Ženka ajkule vratila se u kanal u Južnoj Koreji gdje je provela posljednjih mjesec dana, samo dan nakon što su vlasti objavile da su je uspješno vratile na otvoreno more, javili su lokalni mediji.

Ajkula, nazvana Bukangi, postala je neočekivana senzacija nakon što je prošlog mjeseca primjećena kako se zadržava u kanalu u jugoistočnom lučkom gradu Busanu.

Južnokorejsko Ministarstvo okeana je u srijedu uveče, po lokalnom vremenu, objavilo da su uspjeli da izvedu „Bukangi“ iz kanala i uvedu u otvoreni dio luke. Međutim, kasniji izvještaji su ukazivali da se ona vratila na ulaz u kanal, očigledno probivši barijeru koju su postavile vlasti.

1,6 miliona ljudi je posjetilo park kako bi vidjeli Bukangi

Nova akcija premještanja Bukangi zakazana je za danas. Pretpostavlja se da ju je u kanal privukla neobično topla voda i obilje ribe. Pošto se more svake godine zagrijava, stručnjaci smatraju da bi u budućnosti moglo biti sve više ajkula u vodama oko Busana.

Posljednjih nedjelja, više od 1,6 miliona ljudi posjetilo je park u Busanu kako bi vidjeli Bukangi, nazvanu po kanalu u kojem je prvi put viđena. Njena popularnost je značajno doprinela turističkoj ponudi grada, koji ju je prihvatio kao nezvaničnu maskotu.

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Međutim, vlasti su takođe bile zabrinute za njeno zdravlje, jer je izgledalo kao da je povređena i da ne jede. Postojala je bojazan da bi dalje snižavanje temperature vode moglo dodatno da je oslabi. U jučerašnjoj akciji spasavanja, koja je prenošena uživo, spasiocima je trebalo više od osam sati da pažljivo vode tri metra dugačku Bukangi mrežom prema otvorenim vodama luke.

Stotine oduševljenih navijača su joj aplaudirale i opraštale se, ne sluteći da će se već sljedećeg dana vratiti u kanal. Prije srijede, spasioci su u dva navrata bezuspješno pokušavali da izvuku Bukangi iz kanala mrežama, prenosi Indeks.