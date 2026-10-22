Kolumbija u najvećoj raciji ikada, u Kartageni zaplijenila 7,6 tona kokaina

Kolumbija je zaplijenila 7,6 tona kokaina skrivenog u brodskom kontejneru u luci Kartagena, u operaciji koju su vlasti opisale kao najveću zapljenu droge u posljednjoj deceniji.

Krijumčari su kokain sakrili u prahu nerafinisanog šećera od šećerne trske, a pošiljka je bila namijenjena Holandiji, prenosi portal „Siti pejper Bogota“.

Operaciju su u utorak izveli pripadnici kolumbijske nacionalne policije i Direkcije za borbu protiv narkotika (DIRAN), u saradnji sa američkom Upravom za suzbijanje droga (DEA). Ulična vrijednost zaplijenjene pošiljke procijenjena je na 42 miliona američkih dolara.

Predsjednik Kolumbije Abelardo de la Esprijelja opisao je zapljenu kao veliku pobjedu u borbi protiv trgovine drogom i pohvalio nacionalnu policiju, ističući da je riječ o „najvećem udarcu zabilježenom u posljednjih 10 godina“.

„Neka ovo bude jasno trgovcima drogom: nije važno kako skrivate drogu niti koje metode koristite da biste pokušali da zavarate naše vlasti. Pronaći ćemo vas i udariti tamo gdje vas najviše boli – po vašim kriminalnim strukturama i finansijama“, poručio je kolumbijski predsjednik.

Luka Kartagena, smještena na kolumbijskoj obali Karipskog mora, predstavlja važno čvorište međunarodne pomorske trgovine. Zapljena velikih pošiljki kokaina u ovoj luci može da poremeti mreže krijumčarenja koje drogu prebacuju na evropska i druga međunarodna tržišta.

(RTS)