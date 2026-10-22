Lejkersi savladali Voriorse u derbiju večeri, Dončić nadigrao Karija

Košarkaši Los Anđeles lejkersa na domaćem terenu pobijedili su Golden Stejt voriorse rezultatom 127:105 (34:33, 32:19, 36:16, 25:37) na početku nove sezone NBA lige. Luka Dončić predvodio je pobjednički tim sa 28 poena, osam skokova i sedam asistencija.

Poslije izjednačene prve četvrtine, Lejkersi su preuzeli kontrolu nad utakmicom. Drugu dionicu dobili su sa 32:19, a u trećoj su dodatno uvećali prednost, primivši svega 16 poena.

Dončić je bio najzapaženiji u domaćem timu sa 28 poena, osam skokova i sedam asistencija, dok je Ostin Rivs dodao 23 poena i šest asistencija. Voker Kesler postigao je 26 poena uz devet skokova, a posebno se istakao besprekornim šutem iz igre – pogodio je svih 12 pokušaja.

LUKA DONCIC NO WAY. 🔥🔥🔥 Has words for Yaxel after. https://t.co/PzGuvHasUx — Hoop Central (@TheHoopCentral) October 22, 2026

Golden Stejt je u posljednjoj četvrtini uspio da smanji zaostatak, ali nije ozbiljnije ugrozio pobjedu domaćina. Lejkersi su dobrom odbranom i efikasnošću u napadu ubjedljivo otvorili sezonu i najavili da će biti ozbiljan protivnik u nastavku takmičenja.

Što se tiče Golden Stejta, Stef Kari bio je najefikasniji u redovima gostujuće ekipe sa 23 poena, uz šut iz igre 7/15, dok je pogodio dvije trojke iz sedam pokušaja.

(RTS)