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Lejkersi savladali Voriorse u derbiju večeri, Dončić nadigrao Karija

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22.10.2026 07:16

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Кошаркаш Лос Анђелес лејкерса Лука Дончић, лијево, окреће се према навијачима након што је постигао кош, док кошаркаш Голден Стејт вориорса Дрејмонд Грин држи лопту током првог полувремена НБА утакмице одигране у сриједу, 21. октобра 2026. године, у Лос Анђелесу.
Foto: Tanjug/AP Photo/Mark J. Terrill

Košarkaši Los Anđeles lejkersa na domaćem terenu pobijedili su Golden Stejt voriorse rezultatom 127:105 (34:33, 32:19, 36:16, 25:37) na početku nove sezone NBA lige. Luka Dončić predvodio je pobjednički tim sa 28 poena, osam skokova i sedam asistencija.

Poslije izjednačene prve četvrtine, Lejkersi su preuzeli kontrolu nad utakmicom. Drugu dionicu dobili su sa 32:19, a u trećoj su dodatno uvećali prednost, primivši svega 16 poena.

Dončić je bio najzapaženiji u domaćem timu sa 28 poena, osam skokova i sedam asistencija, dok je Ostin Rivs dodao 23 poena i šest asistencija. Voker Kesler postigao je 26 poena uz devet skokova, a posebno se istakao besprekornim šutem iz igre – pogodio je svih 12 pokušaja.

Golden Stejt je u posljednjoj četvrtini uspio da smanji zaostatak, ali nije ozbiljnije ugrozio pobjedu domaćina. Lejkersi su dobrom odbranom i efikasnošću u napadu ubjedljivo otvorili sezonu i najavili da će biti ozbiljan protivnik u nastavku takmičenja.

Što se tiče Golden Stejta, Stef Kari bio je najefikasniji u redovima gostujuće ekipe sa 23 poena, uz šut iz igre 7/15, dok je pogodio dvije trojke iz sedam pokušaja.

(RTS)

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košarka

Luka Dončić

Los Anđeles Lejkersi

utakmica

pobjeda

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