Spektakularan preokret Detroita za uzbudljiv početak nove NBA sezone

Košarkaši Detroit Pistonsa savladali su na domaćem terenu ekipu Boston Seltiksa rezultatom 121:113 (27:28, 18:30, 37:30, 39:25) u prvoj utakmici nove sezone NBA lige.

Ako se po jutru dan poznaje, ljubitelje košarke očekuje uzbudljiva sezona. Nova sezona NBA lige počela je spektakularnim preokretom Detroit Pistonsa, koji su pred svojim navijačima nadoknadili zaostatak od čak 22 poena.

Iako su početkom drugog poluvremena gubili sa 50:72, Pistonsi su treći put zaredom, a peti put u posljednjih šest međusobnih susreta, savladali Boston.

Nakon druge četvrtine, koju su Seltiksi dobili ubjedljivim rezultatom 30:18, činilo se da imaju potpunu kontrolu nad utakmicom. Na odmor su otišli sa prednošću od 13 poena (58:45), a početkom treće dionice razlika je narasla na maksimalnih 22 poena.

Ipak, domaći tim nije odustajao. Već krajem treće četvrtine smanjio je zaostatak na svega tri poena, ali je Boston uspio da odbije taj nalet. Nakon trojke Bejlora Šajermana, Seltiksi su u posljednjih 12 minuta ušli sa prednošću od šest poena (88:82).

Početkom posljednje dionice gosti su ponovo stekli dvocifrenu prednost, pa se činilo da je Detroit propustio priliku za potpuni preokret.

Međutim, najbolje je tek uslijedilo.

Pri rezultatu 99:89, Dankan Robinson pogodio je trojku i pokrenuo seriju Detroita, koja je u narednim minutima potpuno preokrenula tok utakmice. Pistonsi su od minus 10 stigli do prednosti od 13 poena (112:99), dok Seltiksi gotovo pet minuta nisu uspjeli da postignu koš.

Boston se kasnije probudio i u finišu prišao na četiri poena zaostatka, ali je Ozar Tompson elegantnim pogotkom za 116:110, pred ulazak u posljednji minut, praktično riješio pitanje pobjednika.

Do kraja susreta Detroit je sačuvao prednost i upisao trijumf na otvaranju sezone.

Najefikasniji u pobjedničkom timu bili su Kejd Kaningem i Džejlen Duren sa po 22 poena. Kaningem je dodao osam asistencija, dok je Duren uhvatio devet lopti. Dankan Robinson postigao je 21 poen, a Džavonte Grin 19, uz odličan šut za tri poena – pet pogodaka iz osam pokušaja.

Boston, koji je pogodio 17 trojki iz 42 pokušaja, predvodio je iskusni Pol Džordž sa 38 poena, pet skokova i pet ukradenih lopti. Za tri poena šutirao je sedam od 12.

Džordž je tako postao prvi igrač otkako je 1973. godine počelo zvanično praćenje ukradenih lopti u NBA ligi koji je na debiju za novu ekipu postigao najmanje 35 poena i zabilježio najmanje pet ukradenih lopti.

Pejton Pričard i Derik Vajt dodali su po 17 poena za Boston.

U noći između utorka i srijede, prema srednjoevropskom vremenu, na rasporedu su još dvije utakmice. Njujork Niksi, aktuelni šampioni prema najavi u tekstu, sastaće se sa Filadelfijom od 1.00 čas, dok će San Antonio igrati protiv Oklahome od 3.30.

(RTS)