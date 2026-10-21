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Danas se obilježava Prepodobna Pelagija: Evo koje važno pravilo danas moramo da ispoštujemo

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21.10.2026 07:29

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Црква
Foto: pexels/Kirill Abramov

Srpska pravoslavna crkva (SPC) danas, 21. oktobra, obilježava Prepodobnu Pelagiju Palestinsku, svetiteljku čije se ime u crkvenom predanju vezuje za pokajanje, odricanje i potpunu promjenu života.

Prema žitiju, Pelagija je živela u Antiohiji u 5. vijeku. Bila je poznata po ljepoti i bogatstvu, ali je nakon susreta sa propoveđu episkopa Nona odlučila da napusti dotadašnji način života i posveti se hrišćanskoj vjeri.

Propoved koja je promijenila njen život

Crkveno predanje navodi da je Pelagija jednog dana ušla u crkvu u kojoj je episkop Non govorio o pokajanju i odgovornosti za sopstvene postupke. Njegove riječi ostavile su snažan utisak na nju, pa je zatražila krštenje.

Nakon toga je, prema žitiju, svoje bogatstvo razdijelila siromašnima i otišla u Jerusalim. Tamo se povukla na Maslinsku goru, gdje je živjela u molitvi, postu i osami.

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Jedan od neobičnih detalja njene priče jeste to što je, prema predanju, živjela pod muškim imenom Pelagije, predstavljajući se kao monah. Tek nakon njene smrti, kako se navodi u žitiju, otkriveno je da je riječ o ženi.

Prepodobna Pelagija upokojila se, prema crkvenoj tradiciji, oko 461. godine. Njena priča u pravoslavlju se pamti kao primjer pokajanja i odricanja od ranijeg načina života.

Datum obilježavanja se u pravoslavnom kalendaru za ovu godinu odvija srijedom, kada se uobičajeno posti. Kalendar za taj dan inače navodi post na vodi, odnosno hranu pripremljenu bez ulja.

Ipak, jedino ispravno bi bilo da se njen dan predstavi kroz žitije i poruku koju ono nosi, a to je da čovek nije zauvijek određen svojim ranijim postupcima i može da se odluči za drugačiji životni put, prenosi Telegraf.

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Tagovi :

svetac

Srpska pravoslavna crkva

običaji

vjera

Prepodobna Pelagija

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