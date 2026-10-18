Postoje li posebna pravila za danas? Slavi se hrišćanka koja nije poklekla ni pred mučiteljima

Srpska pravoslavna crkva (SPC) danas, 18. oktobra, obilježava Svetu mučenicu Haritinu, hrišćanku koja je, prema crkvenom predanju, još kao mlada odlučila da svoj život posveti vjeri.

Njeno žitije donosi priču o djevojci koja je ostala dosljedna svojim uvjerenjima uprkos progonima i mučenju, a posebno se izdvaja podatak da ju je kao siroče usvojio ugledni hrišćanin koji ju je odgajao kao rođenu ćerku.

Prema crkvenom predanju, Haritina je u djetinjstvu ostala bez roditelja, nakon čega ju je usvojio Klaudije, ugledan čovjek i hrišćanin. On ju je vaspitavao kao svoje dijete, a ona je, kako se navodi u žitiju, mnogo vremena posvećivala učenju hrišćanske vjere.

Haritina je odlučila da živi u djevičanstvu i posveti se Hristu. Nije se, međutim, zadržala samo na ličnoj vjeri već je i druge ljude podsticala da prihvate hrišćanstvo.

Upravo je to, prema predanju, privuklo pažnju vlasti u vrijeme cara Dioklecijana, poznatog po progonima hrišćana. Haritina je izvedena pred namjesnika Dometijana i suočena sa optužbama zbog svoje vjere i djelovanja.

Nije se odrekla vere ni pred mučiteljima

Žitije opisuje teška stradanja kojima je Haritina bila izložena. Prema predanju, mučitelji su pokušavali da je natjeraju da se odrekne hrišćanstva, ali ona nije pristala.

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U priči se navodi da su je podvrgavali različitim oblicima mučenja, uključujući bacanje u more i vezivanje za točak. U crkvenom predanju ovi događaji predstavljaju se kao čudesna izbavljenja, jer Haritina, prema žitiju, nije bila povrijeđena na način na koji su mučitelji očekivali.

Na kraju, dok se molila Bogu, preminula je prije nego što su je, prema predanju, napadači oskrnavili.

Njeno stradanje ostalo je u pravoslavnoj tradiciji simbol istrajnosti u vjeri. Ipak, važno je naglasiti da je riječ o crkvenom žitiju, a ne o događajima koji su u svim pojedinostima nezavisno potvrđeni istorijskim izvorima.

Postoje li posebni običaji i zabrane za ovaj dan?

Za Svetu Haritinu nisu pouzdano potvrđena široko rasprostranjena narodna vjerovanja u Srbiji koja bi nalagala da se 18. oktobra ne obavljaju određeni kućni poslovi, ne pozajmljuju stvari ili izbjegavaju pojedine aktivnosti.

Praznik se može obilježiti odlaskom na bogosluženje, molitvom i sjećanjem na svetiteljku, u skladu sa crkvenom praksom i ličnim mogućnostima. To su opšti oblici pravoslavnog vjerskog života, a ne posebna pravila koja su jedinstveno vezana za Svetu Haritinu.

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Njeno žitije ostaje priča o vjeri i istrajnosti u vremenu progona, dok se njeno ime u crkvenom kalendaru čuva kao uspomena na hrišćanku koja, prema predanju, nije odustala od svojih uvjerenja ni pred najvećim iskušenjima, prenosi telegraf.