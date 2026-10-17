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Ne zaboravite da pomjerite kazaljke: Počinje zimsko računanje vremena

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17.10.2026 20:50

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Не заборавите да помјерите казаљке: Почиње зимско рачунање времена
Foto: Tanjug / AP / Petr David Josek

Ljeto je odavno iza nas, jesen je uveliko stigla, a sa njom nam se približava i prelazak na zimsko računanje vremena!

Kao i svake godine, poslednji vikend u oktobru rezervisan je za pomeranje kazaljki, pa će mnogi već narednih dana početi da razmišljaju o tome da li sat treba pomjeriti unaprijed ili unazad. Ove godine zimsko računanje vremena počinje u noći između subote 24. oktobra i nedjelje 25. oktobra i to znači da ćemo od sljedeće nedjelje spavati sat duže. Međutim, očekuje nas i promjena koju mnogi ne vole - mrak će padati ranije!

Kada tačno pomjeramo sat?

Kazaljke na satu pomjeraju se jedan sat unazad iliti sa 3 na 2 časa ujutru. To znači da ćemo tokom te noći dobiti dodatnih 60 minuta za spavanje što će mnogima sigurno prijati. Ipak, dok će jedni obradovati činjenicom da će moći duže da ostanu u krevetu, drugi će se teže pomiriti sa promjenom koja dolazi sa kraćim jesenjim danima. Većina mobilnih telefona, računara i drugih savremenih uređaja trebalo bi automatski da uskladi vrijeme. Kod klasičnih zidnih i ručnih satova, kao i pojedinih uređaja, kazaljke će biti potrebno pomjeriti ručno.

Dani će biti kraći, a mrak će padati ranije

Iako pomjeranje sata donosi dodatni sat sna promjena će se najviše osetiti tokom popodneva i večeri. Sunce će, prema vremenu koje pokazuje sat, zalaziti približno sat ranije, pa će mrak stizati u periodu kada su mnogi još na poslu ili u školi ili pak završavaju svakodnevne obaveze.

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S druge strane, jutra će biti svjetlija, što može olakšati ustajanje i odlazak na posao ili u školu u ranim jutarnjim satima. Upravo zbog ovih promjena prelazak na zimsko računanje vremena svake godine izaziva različite reakcije. Dok jedni pozdravljaju svjetlija jutra, drugima najviše smeta gubitak dnevne svjetlosti u drugom dijelu dana.

Zašto i dalje pomjeramo kazaljke?

Sat se u Srbiji pomjera dva puta godišnje. U proleće prelazimo na ljetnje računanje vremena, kada kazaljke pomjeramo jedan sat unapred, dok ih u jesen vraćamo jedan sat unazad. Cilj ove prakse je bolje usklađivanje dnevnih aktivnosti sa raspoloživom dnevnom svjetlošću tokom različitih dijelova godine. Međutim, posljednjih godina mnogo se govori o mogućem ukidanju sezonskog pomjeranja sata, ali za sada ova praksa ostaje na snazi. Zimsko računanje vremena u Srbiji važiće do proleća 2027. godine kad nas očekuje novo pomjeranje kazaljki i povratak na ljetnje računanje vremena, prenosi telegraf.

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