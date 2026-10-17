Doživotna robija za vlasnicu obdaništa zbog trovanja djece

Vlasnica obdaništa Li Huifang i pet članova njenog osoblja iz grada Tjanšuija u kineskoj provinciji Gansu osuđeni su na zatvorske kazne nakon što je otkriveno da su izazvali trovanje više od 200 djece, javili su danas kineski mediji.

Huifangova, koja je vodila obdanište "Heši Pejksin", osuđena je na doživotnu robiju zbog proizvodnje i prodaje otrovne i štetne hrane.

Tokom jula prošle godine, kod 247 djece i radnika vrtića otkriveno je da u krvi imaju previsoke nivoe olova.

Istragom je utvrđeno da su kuvari u obdaništu koristili nejestivu boju "kako bi pojačali izgled" obroka i da bi privukli dodatan broj učenika, uprkos tome što je na pakovanju boje stajalo upozorenje.

Pored zatvorske kazne, naređena je i zapijena ličnih sredstava osuđene u iznosu od 74.700 dolara.

Direktor vrtića Ži Đinglin osuđen je na 15 godina zatvora i novčanu kaznu. Četvoro ostalih članova osoblja zaposlenih u kuhinji dobili su kazne u trajanju od šest do osam godina zatvora.

Sud je utvrdio da su oni dobili instrukcije od Huifangove i Đinglina da dodaju otrovne i štetne sastojke koja se služi djeci i osoblju.

Rezultati ispitivanja kasnije su pokazali da je u hrani bilo 2.000 više puta olova nego što je to dozvoljeno, prenosi Srna.