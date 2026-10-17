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UZNEMIRUJUĆI SNIMAK Momku otkinuta šaka na protestu u Francuskoj!

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17.10.2026 19:03

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УЗНЕМИРУЈУЋИ СНИМАК Момку откинута шака на протесту у Француској!
Foto: Tanjug / AP / Emma Da Silva

U gradovima širom Francuske u subotu je došlo do sukoba između policije i demonstranata, a na ulice su izašle desetine hiljada ljudi u okviru protesta izazvanih rastućim troškovima života i pogoršanjem javnih usluga, koji su među najnasilnijima u toj zemlji u posljednjih nekoliko godina.

Jedan demonstrant teško je povrijeđen tokom protesta u francuskom gradu Sent Etjenu, pri čemu mu je otkinuta šaka, saopštio je danas policijski izvor za televiziju BFM.

NAPOMENA: Video-snimak u nastavku teksta je uznemirujući!

Ministarstvo unutrašnjih poslova saopštilo je da su do 15.48 časova privedene 272 osobe, nakon nasilnih incidenata u kojima su učestvovale osobe sa kapuljačama, između ostalog u Parizu, Marseju na jugu, Renu na sjeverozapadu, Tuluzu na jugozapadu i Anžeu na zapadu zemlje, prenosi „Figaro“.

„Takve radnje uključuju pokušaje pljačke, sukobe sa snagama reda, paljenje gradskog mobilijara, kao i napade na institucije vlasti i medijske kuće“, navodi se u saopštenju, u kojem se za nemire okrivljuje „ultralevica“.

U Lionu je zapaljena kancelarija turističke organizacije na trgu Belkur, što je gradonačelnik Gregori Duse nazvao „tragedijom“, ističući da je riječ o značajnom objektu kulturnog nasljeđa.

U centru Pariza bilo je primjetno veliko prisustvo policije, posebno u blizini znamenitosti kao što su Jelisejska polja i Trijumfalna kapija, koje su bile isključene iz ruta dvije odobrene demonstracije. Demonstranti u fluorescentnim prslucima blokirali su ulice, što podsjeća na pokret „Žuti prsluci“, koji je obilježio prethodni mandat predsjednika Emanuela Makrona.

Demonstranti u Lilu nasilno su otvorili vrata gradske vijećnice, u Bordou su pokušali da uđu u gradsku vijećnicu, a kasnije su izbili sukobi ispred rezidencije prefekture. Pola sata nakon početka demonstracija u Bordou, policiji je stiglo pojačanje i pokušalo da rastjera neke od demonstranata, a na barikadama i u uličnim žardinjerama pojavila se vatra, pa su na lice mjesta izašle vatrogasne ekipe.

Francuska konfederacija rada (CGT) saopštila je da je u današnjim protestima učestvovalo više od 500.000 ljudi, prenosi Tanjug.

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