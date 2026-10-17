Stankići u Batkoviću napravili plantažu oraha

Decenije života u Njemačkoj zamijenili su povratkom u rodni kraj. Možda nemaju sve mogućnosti koje pruža život u inostranstvo, ali imaju puno srce u rodnom selu. Prije trideset godina prodali su imanje da bi napravili kuću, a sada su ga ponovo otkupili što smatraju najvećom srećom.

„Tamo smo radili ali uvijek je vuklo mog muža ovamo, i mene normalno, ali mog muža još više da se vrati ovamo u rodni kraj i tamo smo se uvijek osjećali strancima.Ovdje smo se uvijek osjećali svoj na svome“, rekla je Krstina Stankić, Batković kod Bijeljine.

Sve u šta su svi članovi porodice bili sigurni je da će po povratku u Semberiju započeti neku agrarnu priču. Zasadili su orahe, koji nisu toliko zastupljeni u ovom kraju.

„Šta ćemo, tako da smo odlučili za orah, nije tako veliki posao ako imaš sve pod kontrolom, ima posla ima truda, malo je prljavo, ali duša je čista. Osjećaj je ne mogu objasniti, prelijep“, rekao je Dragan Stankić, Batković kod Bijeljine.

„Ja sam prvo razmišljala pistaće, pošto sam ja vidjela kada je bila korona, koliko je to ustvari skupo, rekla sam tata hajdemo imamo dovoljno mjesta da sadimo nešto,pa hajde pistaće, on se raspitao kako to ide i zaključio da to nije za ovdje naše jer ima baš mnogo posla oko toga i ona šta ćemo rekoh neka bude orah“, rekla je Mirjana Stankić, Batković kod Bijeljine.

Dosta je ulaganja u ovu proizvodnju krenuvši od cijena sadnog materijala. Ovdje se sve odvija pod kontrolom stručnih ljudi, a u berbu je uključena cijela porodica pa i prijatelji iz Njemačke, Kvalitet im je na prvom mjestu i nakon pet godina danas imaju prve plodove i nadaju se i prvoj zaradi.

„Rod je dobar, zadovoljni smo i rodom i ukus oraha i ovime što sad beremo kao što ste vidjeli, zadovoljni smo, zadovoljni, ali sve to traži i truda i rada ko što je bila ova godina svi znamo, sušna nije bila povoljna za voćarstvo, za sve ali mi smo zadovoljni“, rekla je Krstina Stankić, Batković kod Bijeljine.

Na imanju Stanića uzgaja se orah rorte čendler, jedne od najkvalitetnijih u svijetu. Od prve berbe imaju u ljusci oko 3 tone, a oko polovina će biti u jezgru. Nešto će koristiti, nešto pokloniti, a dio pokušati da prodaju. NA imanju se sve odvija uz upotrebu savremenih mašina, za čiju nabavku je bilo potrebno mnogo novca, ali su kao registrovano domaćinstvo uspjeli da apliciraju i za brojne podsticaje i pogodnosti resornog ministarstva i nabave dobre mašine za svoju djelatnost.