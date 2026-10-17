Logo

Stankići u Batkoviću napravili plantažu oraha

Google IconDodajte ATV u vaš Google izvor
Author Image
17.10.2026 19:45

Komentari:

0
Орас
Foto: ATV

Decenije života u Njemačkoj zamijenili su povratkom u rodni kraj. Možda nemaju sve mogućnosti koje pruža život u inostranstvo, ali imaju puno srce u rodnom selu. Prije trideset godina prodali su imanje da bi napravili kuću, a sada su ga ponovo otkupili što smatraju najvećom srećom.

„Tamo smo radili ali uvijek je vuklo mog muža ovamo, i mene normalno, ali mog muža još više da se vrati ovamo u rodni kraj i tamo smo se uvijek osjećali strancima.Ovdje smo se uvijek osjećali svoj na svome“, rekla je Krstina Stankić, Batković kod Bijeljine.

Sve u šta su svi članovi porodice bili sigurni je da će po povratku u Semberiju započeti neku agrarnu priču. Zasadili su orahe, koji nisu toliko zastupljeni u ovom kraju.

„Šta ćemo, tako da smo odlučili za orah, nije tako veliki posao ako imaš sve pod kontrolom, ima posla ima truda, malo je prljavo, ali duša je čista. Osjećaj je ne mogu objasniti, prelijep“, rekao je Dragan Stankić, Batković kod Bijeljine.

„Ja sam prvo razmišljala pistaće, pošto sam ja vidjela kada je bila korona, koliko je to ustvari skupo, rekla sam tata hajdemo imamo dovoljno mjesta da sadimo nešto,pa hajde pistaće, on se raspitao kako to ide i zaključio da to nije za ovdje naše jer ima baš mnogo posla oko toga i ona šta ćemo rekoh neka bude orah“, rekla je Mirjana Stankić, Batković kod Bijeljine.

Dosta je ulaganja u ovu proizvodnju krenuvši od cijena sadnog materijala. Ovdje se sve odvija pod kontrolom stručnih ljudi, a u berbu je uključena cijela porodica pa i prijatelji iz Njemačke, Kvalitet im je na prvom mjestu i nakon pet godina danas imaju prve plodove i nadaju se i prvoj zaradi.

„Rod je dobar, zadovoljni smo i rodom i ukus oraha i ovime što sad beremo kao što ste vidjeli, zadovoljni smo, zadovoljni, ali sve to traži i truda i rada ko što je bila ova godina svi znamo, sušna nije bila povoljna za voćarstvo, za sve ali mi smo zadovoljni“, rekla je Krstina Stankić, Batković kod Bijeljine.

Na imanju Stanića uzgaja se orah rorte čendler, jedne od najkvalitetnijih u svijetu. Od prve berbe imaju u ljusci oko 3 tone, a oko polovina će biti u jezgru. Nešto će koristiti, nešto pokloniti, a dio pokušati da prodaju. NA imanju se sve odvija uz upotrebu savremenih mašina, za čiju nabavku je bilo potrebno mnogo novca, ali su kao registrovano domaćinstvo uspjeli da apliciraju i za brojne podsticaje i pogodnosti resornog ministarstva i nabave dobre mašine za svoju djelatnost.

Preuzimanje dijelova teksta ili teksta u cjelini je dozvoljeno uz obavezno navođenje izvora i uz postavljanje linka ka izvornom tekstu na portalu atvbl.rs.

Podijeli:

Tagovi :

Bijeljina

Njemačka

orah

Komentari (0)

Više iz rubrike

Републички семинар наставника српског језика и књижевности окупио је у Требињу око 80 просвјетних радника из свих крајева Републике Српске, а за учеснике су припремљена предавања и радионице које обухватају различите области књижевности, методике наставе, али и примјену савремених технологија у образовању.

Gradovi i opštine

Republički seminar nastavnika srpskog jezika i književnosti u Trebinju

5 h

0
Центар за физикалну рехабилитацију у заједници, који ради у оквиру мркоњићког Дома здравља "Др Јован Рашковић", почетком наредног мјесеца обиљежиће годину успјешног рада.

Gradovi i opštine

Godina uspješnog rada Centra za fizikalnu rehabilitaciju u Mrkonjić Gradu

12 h

0
Огласила се Градска управа о отказима за стотине радника: "Законско поступање градоначелника"

Gradovi i opštine

Oglasila se Gradska uprava o otkazima za stotine radnika: "Zakonsko postupanje gradonačelnika"

23 h

2
Пљуште откази у Градској управи у Бијељини: Радницима речено да не долазе на посао?

Gradovi i opštine

Pljušte otkazi u Gradskoj upravi u Bijeljini: Radnicima rečeno da ne dolaze na posao?

1 d

4

  • Najnovije

  • Najčitanije

20

50

Ne zaboravite da pomjerite kazaljke: Počinje zimsko računanje vremena

20

21

Hanka Paldum se izgubila u Zagrebu! Policija reagovala

20

11

Teška nesreća u BiH: U udesu poginuo muškarac (34)

19

51

Oldtajmeri ukrasili Trebinje

19

45

Stankići u Batkoviću napravili plantažu oraha

Trenutno na programu

Stanje na graničnim prelazima