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Teška nesreća u BiH: U udesu poginuo muškarac (34)

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17.10.2026 20:11

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Тешка несрећа у БиХ: У удесу погинуо мушкарац (34)
Foto: Envato/travelarium

U saobraćajnoj nesreći koja se dogodila u noći između petka i subote na magistralnom putu Bugojno – Gornji Vakuf, u naselju Vrbanja, smrtno je stradao vozač H. M. (1992) iz Gornjeg Vakufa.

Kako je saopšteno iz Kancelarije komesara MUP-a Srednjobosanskog kantona, nesreća je Policijskoj stanici Bugojno prijavljena u 01.40 časova. U nesreći je učestvovao samo putnički automobil marke „Škoda“, kojim je upravljao H. M.

Suvozač E. B. (2003) iz Bugojna zadobio je lakše tjelesne povrede.

Uviđaj je vodila dežurna tužiteljka Kantonalnog tužilaštva u Travniku, a obavili su ga službenici Odjeljenja kriminalističke policije Policijske uprave Bugojno.

Saobraćaj na dionici magistralnog puta M-218 u naselju Vrbanja bio je obustavljen do završetka uviđaja.

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Tagovi :

udes

Saobraćajna nesreća

Donji Vakuf

Bugojno

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