Republički seminar nastavnika srpskog jezika i književnosti u Trebinju

Republički seminar nastavnika srpskog jezika i književnosti okupio je u Trebinju oko 80 prosvjetnih radnika iz svih krajeva Republike Srpske, a za učesnike su pripremljena predavanja i radionice koje obuhvataju različite oblasti književnosti, metodike nastave, ali i primjenu savremenih tehnologija u obrazovanju.

Predsjednik Društva nastavnika srpskog jezika i književnosti Republike Srpske Suzana Bunčić istakla je da je ovaj 11. stručni skup prilika za razmjenu iskustava, usavršavanje nastavnika i razgovor o savremenim pristupima nastavi, ali i podsjećanje na značaj očuvanja srpskog jezika i književnosti.

"Ove godine seminar organizujemo u Trebinju, gradu kulture, sunca i bogatog istorijskog nasljeđa. To nas podsjeća na obavezu koju mi, kao nastavnici srpskog jezika i književnosti, imamo, a to je da nastavimo tragom naših predaka i njegujemo srpski jezik i književnost, jer je to put kojim se, zapravo, brani naša nacija", rekla je Bunčićeva.

Prema njenim riječima, na seminaru učestvuju velika imena srpske filologije i istaknuti stručnjaci - Snežana Milosavljević Milić sa Filozofskog fakulteta Univerziteta u Nišu koja će govoriti o čulnom svijetu književnog djela, dok će Nataša Spasić održati predavanje o temi koja se odnosi na vještačku inteligenciju.

Bunčićeva je dodala da su predviđene i dvije radionice, a predavači su Dubravka Nikolić, inspektor i prosvjetni savjetnik, te Milica Ćuković, saradnik Instituta za književnost i umjetnost u Beogradu, koja će govoriti o pjesničkom subjektu u poeziji.

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Predsjednik Skupštine grada Trebinja Zdravko Butulija istakao je da je za Trebinje posebna čast što je domaćin skupa koji okuplja ljude posvećene očuvanju srpskog jezika, pisma i književnosti.

"Naš grad vodi računa o obrazovanju i kulturi i trudimo se da podržimo sve aktivnosti i projekte iz ovih oblasti. To je, na neki način, i imidž Trebinja. Nadam se da će se na ovom skupu roditi dobre ideje, a organizatori i učesnici će i ubuduće imati našu podršku", poručio je Butulija, prenosi Srna.

Seminar organizuje Društvo nastavnika srpskog jezika i književnosti Republike Srpske, u saradnji sa Republičkim pedagoškim zavodom, uz podršku Ministarstva prosvjete i kulture Republike Srpske.

Stručni skup u Trebinju je otvorila direktor Republičkog pedagoškog zavoda Slađana Tanasić.