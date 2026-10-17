Nijemci svjetski šampioni fudbalskog turnira za starije od 80 godina

Njemačka fudbalska reprezentacija za starije od 80 godina osvojila je Svjetsko prvenstvo u Australiji.

"Treba da osiguramo da više starijih osoba učestvuje u sportu", rekao je reprezentativac Njemačke Mihael Reč, prenosi njemačka novinska agencija DPA.

Njemački tim pobjedio je Amerikance u finalu odigranom u Klivlendu u državi Kvinslend, gdje se na manjim terenima takmičilo pet timova od po osam igrača u mečevima koji traju dva poluvremena od po pola sata.

Reč je istakao da svi imaju "crvena lica i opekline od sunca", ali to nije naškodilo njihovoj sreći, prenosi Srna.

Nijemci su do finala stigli pobjedom nad Japanom rezultatom 3:1.

Reč je dodao da Japan ima sopstvenu ligu za starije igrače i da je njegov tim morao da primjenjuje razne taktike da bi stigli do pobjede.