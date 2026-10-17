Medonosne pčele potiskuju divlje oprašivače u potrazi za hranom

Medonosne pčele potiskuju druge, divlje oprašivače u borbi za polen i nektar, aktivno ih gurajući i terajući sa cvjetova, pokazalo je istraživanje naučnika sa Univerziteta Anglia Ruskin.

Istraživanje sprovedeno u Kembridžširu pokazalo je da je na područjima sa većom koncentracijom medonosnih pčela bilo manje divljih oprašivača, uključujući bumbare, pčele samotarke i osolike mušice, prenosi Gardijan.

Istraživači su tokom dvije godine pratili ponašanje oprašivača na kupini i bršljanu i zabilježili oko 300 međusobnih interakcija.

Medonosne pčele najčešće su započinjale sukobe i uglavnom ih dobijale, potiskujući druge insekte kako bi došle do polena i nektara.

Dok su ranija istraživanja ukazivala na to da medonosne pčele ugrožavaju druge oprašivače tako što troše raspoloživu hranu, novo istraživanje pruža dokaze o direktnom obliku konkurencije, u kojem pčele fizički napadaju ili teraju druge insekte sa cvjetova.

Divlji oprašivači izbjegavali su medonosne pčele u 28,4 odsto zabilježenih interakcija na kupini i 35,6 odsto na bršljanu.

Savjeti Pčelari savjetuju kako prepoznati pravi med

U oko 20 odsto slučajeva u kojima su medonosne pčele pobjedile u direktnom nadmetanju, one su druge oprašivače fizički potisnule ili ih otjerale sa cvijeta.

Glavna autorka istraživanja Viktorija Bakl sa Univerziteta Anglia Ruskin navela je da je agresivno ponašanje medonosnih pčela vjerovatno povezano sa njihovim načinom života u kolonijama, koji uključuje i uloge pčela čuvarica sposobnih da pokazuju agresivno ponašanje u zaštiti košnice i legla.

Jedina vrsta koja je uspjevala da se ravnopravno suprotstavi medonosnim pčelama bila je bršljanova pčela, koja je u Velikoj Britaniji prvi put zabilježena 2001. godine i uglavnom se hrani nektarom cvjetova bršljana.

Broj gajenih medonosnih pčela u Velikoj Britaniji poslednjih godina raste, a broj registrovanih pčelara povećan je sa 19.000 u 2010. na 47.000 u 2025. godini.

Naučnici upozoravaju da bi veći broj košnica mogao dodatno da poveća konkurenciju za hranu i doprinese širenju bolesti među divljim oprašivačima, posebno u područjima sa malo cvjetnih resursa.

Istraživanje je, takođe, pokazalo da je sa porastom temperature bilo više sukoba među oprašivačima.

Naučnici smatraju da bi zbog očekivanog rasta prosječnih ljetnjih temperatura u Velikoj Britaniji konkurencija za hranu u budućnosti mogla da bude još izraženija.