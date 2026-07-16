"Borim se kao lav": Nevjerovatan prizor u kući koju su zaposjele pčele

Autor:ATV redakcija
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Čuveni Vladica Stanković, poznat po uklanjanju stršljena, a još više po spasavanju ljudi od zmija, ovoga puta otišao je u selo kod Niša zbog nezvanih gostiju koje je domaćin zatekao u svojoj kući.
„Sad ćete da vidite kada se pčele usele u kuću, kako to izgleda. Borim se kao lav. Ne mogu domaćini da se spasu“, rekao je Vladica.
Dok je govorio, pčele su zujale oko njega. Na snimku se vidi i dio kuće koji su pčele „zaposjele“ – drvene grede između kojih se nalaze trska i blato.
„Ovako izgleda kada pčele naprave prirodno saće i med u kući domaćina, a ne u košnici. Nesvakidašnji prizor u tavanu kuće, razbijanje i dolazak do nevjerovatnog otkrića u selu Donje Vlase kod Niša“, objavio je Vladica.
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