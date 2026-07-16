Hercegovac na konju zaprosio djevojku u Novom Sadu: Snimak oduševio region!

Autor:Marija Milanović
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Ovakvo nešto ne viđa se svaki dan.
Video snimak na društvenoj mreži TikTok, koji je podijelila jedna djevojka oduševio je ljude širom regiona.
Naime, na video snimku nalazi se njen momak i budući muž, koji je na konju došao ispod njenog prozora sa prstenom.
U narodnoj nošnji na crnom konju, mladić je došao svojoj djevojci pod prozor i pitao je da se uda za njega, a što je ona bez razmišljanja prihvatila.
Nakon prošnje budući supružnici su ovjekovječili prošnju i ispred jednog ugostiteljskog objekta u Novom Sadu, gdje su se prvi put sreli.
@meni.je.top Nije AI verujte mi🥹🥹UDAJEM SEEE SVI STE POZVANIIIII❤️❤️❤️❤️❤️❤️#proposal #wedding #veridba #ring #novisad ♬ original sound - stara.ljubav
Djevojka nije krila radost te je šaljivo na svom TikTok-u poručila da nije u pitanju AI već jedan istinit, ali poseban događaj, te je pozvala sve svoje pratioce na svadbu.
Mnogi korisnici TikTok-a su im čestitali, a bilo je i šaljivih komentara na račun mladoženjinog dolaska, koji je glasio: "Lako je tebi momče kad je ona u prizemlju, kako bi da je na 18 spratu".
Da ljubav ne poznaje granice i da zaljubljeni čine sve za svoje voljene dokaz je i ovaj mladić, a koji bi sigurno pronašao način da zaprosi svoju izabranicu da je i na posljednjem spratu visokog nebodera.
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