Hercegovac na konju zaprosio djevojku u Novom Sadu: Snimak oduševio region!

Video snimak na društvenoj mreži TikTok, koji je podijelila jedna djevojka oduševio je ljude širom regiona.

Naime, na video snimku nalazi se njen momak i budući muž, koji je na konju došao ispod njenog prozora sa prstenom.

U narodnoj nošnji na crnom konju, mladić je došao svojoj djevojci pod prozor i pitao je da se uda za njega, a što je ona bez razmišljanja prihvatila.

Nakon prošnje budući supružnici su ovjekovječili prošnju i ispred jednog ugostiteljskog objekta u Novom Sadu, gdje su se prvi put sreli.

Djevojka nije krila radost te je šaljivo na svom TikTok-u poručila da nije u pitanju AI već jedan istinit, ali poseban događaj, te je pozvala sve svoje pratioce na svadbu.

Mnogi korisnici TikTok-a su im čestitali, a bilo je i šaljivih komentara na račun mladoženjinog dolaska, koji je glasio: "Lako je tebi momče kad je ona u prizemlju, kako bi da je na 18 spratu".

Da ljubav ne poznaje granice i da zaljubljeni čine sve za svoje voljene dokaz je i ovaj mladić, a koji bi sigurno pronašao način da zaprosi svoju izabranicu da je i na posljednjem spratu visokog nebodera.