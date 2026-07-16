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Francuska legalizovala eutanaziju, zna se ko ima pravo na nju

Autor:

ATV redakcija
16.07.2026 08:59

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Болница, монитор
Foto: Unsplash

Francuski poslanici usvojili su zakon kojim se odraslima sa neizlečivim bolestima daje pravo na pomoć pri umiranju.

Zakon, pod strogim uslovima, dozvoljava pacijentima da zatraže smrtonosnu injekciju, javlja Rojters.

Ko ima pravo na eutanaziju?

Pravo na eutanaziju imaće samo punoljetni francuski državljani i osobe sa registrovanim prebivalištem u Francuskoj koje pate od teških i neizlječivih bolesti i nalaze se u uznapredovalom ili terminalnom stadijumu, pate od stalnog fizičkog ili mentalnog bola, ali su sposobne da donesu slobodnu i informisanu odluku.

U konačnom glasanju, donji dom parlamenta usvojio je zakon sa 291 glasom „za“ i 241 „protiv“.

Velika podrška javnosti

Ankete javnog mnjenja pokazuju snažnu podršku javnosti legalizaciji eutanazije u Francuskoj, javlja Rojters. Anketa instituta Ifop objavljena u februaru pokazala je da 84 odsto ispitanika podržava takvu mjeru.

Zagovornici tvrde da će zakon ljudima koji se suočavaju sa nepodnošljivom patnjom na kraju života dati veću autonomiju i kontrolu nad sopstvenom smrću, uz održavanje strogih mjera zaštite.

„Da li se to uopšte može nazvati životom kada je patnja toliko velika da više ne možete ništa da uradite?“, rekla je An Rejno, predstavnica Francuskog udruženja za pravo na dostojanstvenu smrt (ADMD).

Protivnici upozoravaju na ranjive grupe

Protivnici, uključujući dijelove medicinske struke i vjerskih grupa, upozoravaju da bi legalizacija asistiranog umiranja mogla da izvrši pritisak na ranjive grupe.

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„Društvo zasnovano na bratstvu podržava, štiti i brine o ljudima. Nikada ne odustaje od najranjivijih među nama“, napisao je na Sjuu bivši ministar unutrašnjih poslova Bruno Retaillo, konzervativni predsjednički kandidat.

Evropski i američki primjeri

Eutanazija je već legalna u nekoliko evropskih zemalja, kao što su Švajcarska, Belgija i Holandija, u okviru različitih zakonskih okvira. Pomoć pri umiranju terminalno bolesnih je takođe dozvoljena u nekoliko američkih država.

Senat protiv, ali donji dom ima posljednju riječ

Francuski Senat, u kojem konzervativna desnica trenutno ima većinu, glasao je protiv zakona, ali donji dom ima posljednju riječ, a zakonski tekst bi i dalje mogao da izmijeni Ustavni savjet.

Detaljan postupak i priziv savesti

Zakon propisuje detaljnu proceduru: pacijenti moraju da podnesu zahtjev ljekaru, koji zatim procjenjuje zahtjev sa najmanje jednim drugim ljekarom i drugim zdravstvenim radnikom.

Zdravstveni radnici će moći da se pozovu na prigovor savjesti, ali su dužni da pacijentu dostave imena drugih zdravstvenih radnika koji izvode eutanaziju.

(indeks)

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