Žena zadobila teške povrede: Bačena sa trećeg sprata vezanih ruku

Prilikom pada sa vezanim rukama sa trećeg sprata, žena (29) je teško povrijeđena u francuskom gradu Renu.

Policija je uhapsila partnera žrtva i njemu je određen pritvor, saopštilo je lokalno tužilaštvo.

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Žena je bila svjesna u trenutku dolaska hitne pomoći i njen život nije u opasnosti, prenosi list Vest Frans.

Žrtva je izjavila da ju je partner držao zatočenu u stanu, a potom je bacio sa trećeg sprata.

Ovaj slučaj ponovo stavlja u fokus problem porodičnog nasilja u Francuskoj.

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Prema najnovijim podacima Međuministarske misije za zaštitu žena /Miprof/, tokom 2024. godine u Francuskoj je zabilježen rast broja femicida za 11 odsto, pri čemu je 107 žena stradalo od sadašnjeg ili bivšeg partnera, u poređenju sa 96 žrtava u 2023. godini.

(Srna)