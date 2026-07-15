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Majka i beba poginule u teškoj nesreći: Otac i drugo dijete se bore za život

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ATV redakcija
15.07.2026 19:41

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Ротација
Foto: pexels/cottonbro studio

Teška saobraćajna nesreća dogodila se u oblasti Sitonija na Halkidikiju.

Život izgubili jedna majka i jedna beba,a teško su povrijeđeni i suprug nastradale žene, kao i još jedno maloljetno dijete, prenijeli su grčki mediji.

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Prema informacijama Vatrogasne službe, Operativni centar je oko 18,20 časova primio dojavu o teškoj saobraćajnoj nesreći u kojoj su učestvovali cisterna i putnički automobil.

U automobilu su se nalazili roditelji sa svoje dvoje maloljetne djece, a vozilo je imalo strane registarske tablice.

Vatrogasci koji su stigli na mjesto nesreće započeli su akciju spasavanja koristeći specijalnu opremu za izvlačenje unesrećenih. Iz vozila su bez znakova života izvučeni jedna žena i jedna beba, dok su jedan muškarac i jedno maloljetno dijete izvučeni sa teškim povredama.

Prema prvim informacijama, zadobili su teške povrede. Na lice mjesta odmah je stigla i služba hitne medicinske pomoći EKAV, koja je najprije intervenisala jednim motociklom za hitne intervencije, a potom su na mjesto nesreće stigla i tri vozila hitne pomoći.

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Njima su u bolnicu u Poligirosu prevezeni sva četiri putnika iz automobila, kao i vozač cisterne, odakle će potom biti transportovani u neku od bolnica u Solunu.

(Telegraf.rs)

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Grčka

Saobraćajna nesreća

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