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Ovo je jedina zemlja na svijetu u kojoj je zabranjena prodaja i proizvodnja duvana

Autor:

ATV redakcija
15.07.2026 19:06

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Ово је једина земља на свијету у којој је забрањена продаја и производња дувана
Foto: pexels/Irina Iriser

Vjerovali ili ne - postoji jedna jedina zemlja na svijetu u kojoj je zabranjena prodaja i proizvodnja duvana.

Dakle, pušenje je zakonom zabranjeno u zemlji prema Zakonu o kontroli duvana Butana iz 2010.

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Međutim, dopušteno vam je ponijeti određeni broj cigareta u zemlju, a hoteli i nekoliko zatvorenih barova imaju sobe za pušenje.

Zakon, donesen 16. juna 2010. zabranjuje pušenje i upotrebu duvana u bilo kojem obliku na javnim mjestima kao što su dzongi, chorteni, parkovi, hoteli, restorani, tržnice, kino dvorane itd. Javni prevoz, poput autobusa, takođe je nepušačka zona.

Zakon ne samo da zabranjuje upotrebu duvanskih proizvoda, već i zabranjuje njihov uzgoj, berbu i prodaju u zemlji.

Niko ne smije proizvoditi duvanske proizvode u zemlji.

Zatvorom od tri do pet godina kazniće se ko se zatekne u javnoj upotrebi ili prodaji duvana. Zakon je donesen u nastojanju da Butan postane prva zemlja na svijetu bez dima.

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Međutim, vlada ima ovlaštenja odrediti zonu za pušenje u nekim javnim prostorima. Hoteli, barovi i restorani takođe mogu imati odvojenu pušačku zonu u kojoj ljudi mogu pušiti po želji. Vlasnici imaju potpuno ovlaštenje za postavljanje ovih područja za javnu pogodnost.

Kad je Butan prošle godine zatvorio svoju granicu s Indijom zbog pandemije koronavirusa, cijene duvana ispod pulta porasle su četiri puta jer je trgovcima koji duvan prodaju ilegalnim putem bilo teže ući u zemlju.

Sve se promijenilo 12. avgusta kada je jedan butanski radnik koji je švercovao robu koja je dolazila iz Indije završio pozitivan na korona virus u pograničnom gradu Phuentsholingu.

To je podstaklo vladu premijera Lotaja Tsheringa, kvalifikovanog ljekara koji još uvijek radi vikendom, da razmisli o ovom zaista "naprednom zakonu".

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Njegova administracija je ukinula deceniju staru zabranu prodaje duvana kako bi smanjila potražnju za krijumčarenim cigaretama i, u teoriji, smanjila rizik od prekogranične zaraze korona virusom, prenosi Glas Srpske.

Hoće li će ova praksa, ostati i u budućnosti, preostaje nam za vidjeti.

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Tagovi :

pušenje

cigarete

Butan

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