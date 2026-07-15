Potpredsjednica Argentine se oglasila uoči utakmice: Nazvala Engleze "uzurpatorskim piratima"

Večeras se igra polufinalna utakmica Svjetskog prvenstva između reprezentacija Argentine i Engleske, a uoči ovog meča se oglasila potpredsjednica Argentine Viktorija Viljarel.

Naime, ona je nazvala Engleze "uzurpatorskim piratima" i "osvajačima".

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Viljarelova je rekla da Argentina igra protiv uzurpatorskih pirata, navodeći da ovo nije samo još jedna utakmica.

- Neću biti politički korektna, niti hladna, protiv Engleza je to uvijek nešto više. To su Malvini, to je Dijego, to je Leov poslednji turnir i to je zaustavljanje osvajača - navela je Viljarelova na društvenoj mreži Iks.

Ona je istakla da će Argentina do posljednjeg daha tražiti ono što je njeno.

Selektor Argentine Lionel Skaloni izjavio je da bi bila ludost miješati sport i politiku pred predstojeći meč, ali je Viljarelova ipak podigla tenzije objavom.

On je dodao da ljudi pamte istoriju i ono što se dogodilo, ali da je ovdje riječ o fudbalskoj utakmici i te stvari treba razvdojiti.

Mañana jugamos contra los piratas usurpadores.

No es un partido más.

No voy a ser políticamente correcta ni pecho frío, contra los ingleses siempre es algo más. Es Malvinas, es el Diego, es la última de Leo y es pararle el carro a los invasores.

¡Aguante Argentina! Porque… — Victoria Villarruel (@VickyVillarruel) July 15, 2026

Političke tenzije između Argentine i Velike Britanije zbog Foklandskih ostrva, koja su kulminirala ratom 1982. godine, ponovo su izbile u prvi plan uoči polufinalnog duela dvije reprezentacije, piše Independent.

Naziv Malvinska ostrva Argentina koristi za foklandska ostrva, čiji su stanovnici na referendumu 2013. godine većinom glasali za ostanak u sastavu britanskih prekomorskih teritorija.

Uoči utakmice održan je sastanak predstavnika američkog federalnog istražnog biro, Svjetske Fudbalske federacije i lokalne policije na kojem je razmatrano dugogodišnje istorijsko nerazumijevanje dvije zemlje i mogućnost incidenata među navijačima, prenosi Tanjug .

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Reprezentacije Engleske i Argentine sastaju se u 21.00 čas u Atlanti u drugom polufinalu Mundijala, a pobjednika čeka duel sa Španijom za titulu prvaka svijeta.