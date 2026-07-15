Ovo su najmoćnije države svijeta u 2026. godini

Vojna snaga i dalje je jedan od ključnih faktora, ali globalni uticaj danas oblikuju i ekonomska moć, tehnološko liderstvo, strateški resursi i diplomatski uticaj.

Najnovije rangiranje iz Indeksa najboljih zemalja za 2026. godinu, koji izrađuje Vorton škola (Wharton School) Univerziteta u Pensilvaniji, pokazuje kako javnost doživljava uticaj država na svjetskoj sceni.

Istraživanje je sprovedeno među 15.131 odraslom osobom u 33 zemlje.

Za razliku od klasičnih analiza koje mjere vojnu ili ekonomsku moć, ovaj indeks pokazuje percepciju ukupnog globalnog uticaja svake države.

Najmoćnije države svijeta u 2026. godini

1 Sjedinjene Američke Države 100,0

2 Kina 93,6

3 Rusija 91,4

4 Ujedinjeno Kraljevstvo 84,3

5 Njemačka 74,1

6 Južna Koreja 62,7

7 Saudijska Arabija 61,0

8 Francuska 59,5

9 Japan 59,0

10 Ujedinjeni Arapski Emirati 58,6

11 Izrael 56,4

12 Indija 45,0

13 Kanada 42,1

14 Turska 32,7

15 Italija 31,6

SAD, Kina i Rusija izdvajaju se od ostalih

Sjedinjene Američke Države zadržale su prvo mjesto i ostaju država sa najvećim globalnim uticajem.

Odmah iza njih nalazi se Kina, čiji rezultat pokazuje da se, prema percepciji ispitanika, sve više približava američkom nivou moći.

Sve intenzivnije nadmetanje dvije najveće svjetske sile oblikuju kineska kontrola nad rijetkim zemnim mineralima, snažne trgovinske veze i ubrzani razvoj vojnih kapaciteta.

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Kina ujedno raspolaže i najvećom aktivnom vojskom na svijetu, sa oko dva miliona pripadnika.

Posebno je zanimljivo da je odvojeno istraživanje, sprovedeno među 46.667 ispitanika u 85 zemalja, pokazalo da su učesnici u svim regionima svijeta imali povoljnije mišljenje o Kini nego o Sjedinjenim Američkim Državama.

Na trećem mjestu nalazi se Rusija, iako njena ekonomija zaostaje za ekonomijama više država koje su rangirane niže.

Njena pozicija odražava značaj vojnih kapaciteta, nuklearnog arsenala, energetskih resursa i geopolitičkog uticaja.

Veliki pad poslije prve tri pozicije

Nakon vodeće trojke slijedi primjetan pad rezultata.

Ujedinjeno Kraljevstvo zauzima četvrto mjesto sa rezultatom 84,3, dok je Njemačka peta sa 74,1.

Južna Koreja i Saudijska Arabija nalaze se ispred nekoliko tradicionalno snažnih zapadnih država, dok su se Ujedinjeni Arapski Emirati plasirali među deset najuticajnijih zemalja svijeta.

Iza njih slijede Izrael, Indija i Kanada.

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Iran je takođe relativno visoko rangiran, uprkos ekonomiji koja je manja od ekonomija brojnih država na listi.

Analitičari smatraju da je razlog prije svega percepcija njegovih vojnih sposobnosti, raketnog programa i regionalnog uticaja na Bliskom istoku.

Moć nije samo pitanje vojske

Rezultati pokazuju da se globalna moć danas ne procjenjuje isključivo kroz vojnu snagu.

Na percepciju uticaja jedne države utiču i veličina ekonomije, tehnološki razvoj, strateški resursi, diplomatski položaj i sposobnost oblikovanja međunarodnih odnosa.

Upravo zato pojedine države zauzimaju više pozicije od ekonomija koje su nominalno veće, dok se neke ekonomske sile nalaze niže na listi.

Kako se rivalstvo među vodećim svjetskim silama bude intenziviralo, očekuje se da će se mijenjati i percepcija njihove moći, zajedno sa globalnim geopolitičkim odnosima, prenosi Bankar.