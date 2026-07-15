Tramp: Ne želim pregovore, napadi na Iran biće nastavljeni

Predsjednik Sjedinjenih Američkih Država Donald Tramp izjavio je danas da će američki vazdušni udari na Iran biti nastavljeni i narednih dana, uz upozorenje da će biti sve intenzivniji ukoliko Teheran ne pristane na sporazum, dodajući da trenutno ne želi pregovore sa Iranom.

Američki predsjednik je istovremeno naveo da kontakti između dvije strane nisu prekinuti i da iranski predstavnici i dalje pokušavaju da postignu sporazum.

"Poruka je bila jednostavna - morate da postignete sporazum ili vam neće ostati ništa", rekao je Tramp, dodajući da vjeruje da Iran nema drugog izbora osim da pregovara.

Tramp je, u intervjuu za Foks njuz, rekao da će američke snage nastaviti napade "dok ne procijeni da je dovoljno", ocijenivši da su iranski vojni kapaciteti ozbiljno oslabljeni.

"Jedini način da se sa njima pregovara jeste kroz demonstraciju vojne snage", rekao je Tramp.

On je naveo da su glavni ciljevi američke operacije sprečavanje Irana da razvije nuklearno oružje, očuvanje slobodne plovidbe kroz Ormuski moreuz i dalje slabljenje iranskih vojnih kapaciteta.

Američki predsjednik tvrdi da bi Iranu, čak i kada bi se napadi odmah obustavili, bile potrebne decenije da obnovi uništenu vojnu infrastrukturu.

Govoreći o mogućim narednim ciljevima, Tramp je rekao da za sada nije gađana iranska energetska infrastruktura, ali da ni ta opcija nije isključena.

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"Energetsku infrastrukturu ostavljam za kraj. Večeras ćemo ih pogoditi veoma snažno, isto će biti i narednih noći, a sljedeće sedmice biće još gore ukoliko ne sjednu za pregovarački sto", rekao je Tramp, navodeći da bi među potencijalnim metama mogli da budu elektrane i mostovi.

Na pitanje o mogućnosti kopnene operacije, Tramp nije želio da iznese detalje, ali je rekao da postoje "drugi koji mogu da vode takvu kampanju".

Tramp je ocijenio da je sporazum o iranskom nuklearnom programu, postignut tokom administracije bivšeg američkog predsjednika Baraka Obame, bio "bezvrijedan dokument" koji je, kako tvrdi, vodio ka razvoju nuklearnog oružja.

On je rekao da američke obavještajne službe pažljivo prate sva poznata iranska nuklearna postrojenja, uključujući i lokaciju za koju se posljednjih dana spekuliše da bi mogla da bude dio nuklearnog programa, upozorivši da će biti napadnuta ukoliko bude registrovana bilo kakva značajnija aktivnost.

Govoreći o pomorskom saobraćaju kroz Ormuski moreuz, Tramp je rekao da je prolaz otvoren za međunarodnu plovidbu, ali da je blokiran za iranske brodove.

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On je u razgovoru za američku televiziju izjavio i da je u početku smatrao da je promjena vlasti u Iranu moguća, podsjećajući na govor od 28. februara, kada je, najavljujući početak američko-izraelske vojne operacije protiv Irana, pozvao Irance da preuzmu kontrolu nad svojom državom nakon završetka bombardovanja.

Na pitanje da li je tada zaista vjerovao da bi moglo da dođe do promjene režima, Tramp je odgovorio potvrdno, navodeći da nije očekivao da će iranske vlasti biti spremne da upotrebe silu protiv sopstvenog stanovništva.