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Počelo je: Amerika pokrenula nove napade na Iran

Autor:

ATV redakcija
15.07.2026 21:58

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Почело је: Америка покренула нове нападе на Иран
Foto: X / U.S. Central Command

Sjedinjene Američke Države pokrenuli su drugi talas napada na Iran, saopšteno je iz Američke centralne komande (SENTKOM).

"Večeras smo pokrenuli operacije u okviru drugog talasa udara na Iran. Udari su usmjereni na iranske vojne kapacitete koji se koriste za prijetnju brodovima koji slobodno prolaze kroz Ormuski moreuz, međunarodni plovni put od vitalnog značaja za globalnu trgovinu", napisala je komanda na "Iksu".

Podsjećamo, Američki predsjednik Donald Tramp rekao je ranije novinarima da ne planira da Iranu da "rok" prije nego što pokrene nove napade.

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"Ne volim da dajem rokove, ali Iran zna šta treba da radi. Bolje da se ponašaju kako treba", izjavio je Tramp.

Tramp je ponovio da iranski zvaničnici žele da se sastanu sa američkim, uprkos tome što je Teheran ranije danas negirao takve tvrdnje.

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