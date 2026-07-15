Počelo je: Amerika pokrenula nove napade na Iran

Sjedinjene Američke Države pokrenuli su drugi talas napada na Iran, saopšteno je iz Američke centralne komande (SENTKOM).

"Večeras smo pokrenuli operacije u okviru drugog talasa udara na Iran. Udari su usmjereni na iranske vojne kapacitete koji se koriste za prijetnju brodovima koji slobodno prolaze kroz Ormuski moreuz, međunarodni plovni put od vitalnog značaja za globalnu trgovinu", napisala je komanda na "Iksu".

At 3 p.m. ET, U.S. forces launched operations for a second wave of strikes today against Iran. The strikes are targeting Iranian military capabilities used to threaten vessels freely transiting through the Strait of Hormuz, an international waterway vital to global commerce. The… — U.S. Central Command (@CENTCOM) July 15, 2026

Podsjećamo, Američki predsjednik Donald Tramp rekao je ranije novinarima da ne planira da Iranu da "rok" prije nego što pokrene nove napade.

Svijet Tramp: Ne želim pregovore, napadi na Iran biće nastavljeni

"Ne volim da dajem rokove, ali Iran zna šta treba da radi. Bolje da se ponašaju kako treba", izjavio je Tramp.

Tramp je ponovio da iranski zvaničnici žele da se sastanu sa američkim, uprkos tome što je Teheran ranije danas negirao takve tvrdnje.