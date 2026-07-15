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Sudar tri šlepera u Njemačkoj: Učestvovao vozač iz BiH

Autor:

ATV redakcija
15.07.2026 22:48

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Полицијско ауто
Foto: Pexel/Pixabay

Više sati trajala je intervencija nakon udesa na auto-putu A3, pravac Linc–Pasau, između državne granice sa Austrijom i kontrolnog punkta Poking.

Naime, negd‌je oko 13:15 časova na A3 došlo je do sudara tri šlepera, a udes se desio između državne granice kod Subena i punkta Poking (okrug Pasau).

Kako policija navodi, prije udesa se stvorila kolona, zbog čega je 36-godišnji vozač iz Bosne i Hercegovine, koji je upravljao slovenačkim šleperom, naglo zakočio i potpuno se zaustavio. Vozač iza njega, 45-godišnji Čeh sa šleperom iz južnog okruga Pasau, uspio je da na vrijeme izvrši naglo kočenje.

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Treći vozač, 55-godišnji Rumun sa rumunskim šleperom, očigledno je kasno uočio situaciju, pa je bez kočenja udario u već zaustavljeni kamion i gurnuo ga na slovenački šleper, u kojem je bio vozač iz BiH.

Kabina rumunskog vozača bila je potpuno deformisana.

Vozač povrijeđen

Teško povrijeđeni vozač ostao je priklješten u kabini. Vatrogasci su ga oslobodili iz olupine, a potom je helikopter hitne pomoći prevezao u obližnju bolnicu. Ostala dva vozača, iz BiH i Češke, uspjela su sami da napuste vozila i ostali su nepovrijeđeni.

Autoput A3 u smjeru ka Degendorfu bio je privremeno zatvoren između granice kod Subena i punkta Poking do večeri. Radovi na uklanjanju vozila trajali su do 22:50 časova, nakon čega je put ponovo u potpunosti otvoren, prenose Nezavisne novine.

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Njemačka

sudar

Šleper

Državljanin BiH

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