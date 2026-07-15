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Uhapšene tri osobe: Pretukli maloljetnika ispred noćnog kluba

Autor:

ATV redakcija
15.07.2026 21:31

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Аутомобил полиције Црне Горе.

Policija u Budvi je uhapsila tri osobe zbog prebijanja maloljetnika ispred noćnog kluba.

Policijski službenici Odjeljenja bezbjednosti Budva, u koordinaciji sa Osnovnim državnim tužilaštvom u Kotoru, rasvijetlili su slučaj u kojem je maloljetnik iz Podgorice zadobio teške tjelesne povrede ispred jednog noćnog kluba u Budvi.

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Jedna osoba iz Podgorice je uhapšena, dok su protiv još dvije podnijete krivične prijave zbog sumnje da su izvršile navedena krivična djela.

Dežurna služba Odjeljenja bezbjednosti Budva je 14. jula oko četiri sata poslije ponoći od zaposlenih u Službi hitne medicinske pomoći u Budvi dobila obavještenje da je u njihove prostorije primljen maloljetnik sa povredama.

Policijski službenici izašli su na lice mjesta i utvrdili da je riječ o sedamnaestogodišnjaku iz Podgorice, koji je izjavio da su mu neposredno ispred jednog noćnog kluba u Budvi nepoznate osobe nanijele tjelesne povrede.

Povrijeđeni maloljetnik upućen je na dalje liječenje u Klinički centar Crne Gore, gdje su mu konstatovane teške tjelesne povrede u vidu preloma donje vilice, što je potvrđeno izvještajem ljekara specijaliste.

Daljim operativnim i kriminalističkim radom na rasvjetljavanju slučaja i identifikaciji izvršilaca, policija je identifikovala tri osobe iz Podgorice - jednog sedamnaestogodišnjaka, L. K. (18) i P. V. (20), za koje se sumnja da su 14. jula, u periodu između tri i četiri sata ujutru, ispred jednog noćnog kluba u Budvi učestvovali u narušavanju javnog reda i mira, prilikom čega je maloljetnik iz Podgorice zadobio teške tjelesne povrede.

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O događaju je obaviješten dežurni tužilac Osnovnog državnog tužilaštva u Kotoru, koji je, nakon sprovedenih aktivnosti, naložio da P. V. bude uhapšen zbog sumnje da je počinio krivična djela teška tjelesna povreda i nasilničko ponašanje.

Protiv L. K. i maloljetnika iz Podgorice podnijete su krivične prijave zbog sumnje da su počinili ista krivična djela.

(Telegraf.rs)

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