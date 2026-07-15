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Oglasio se MUP o događaju u Palama: Pokrenut unutrašnji postupak

Autor:

ATV redakcija
15.07.2026 19:43

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Полиција Републике Српске
Foto: ATV

Na osnovu prvih provjera saznanja u vezi sa postupanjem policije tokom kontrole nelegalnog objekta zbog nezakonitog obavljanja poslova obezbjeđenja u Palama došlo do saznanja da došlo do upotrebe sile policijskih službenika, saopšteno je iz MUP-a Republike Srpske.

Ističu da je, s ciljem potpunog i objektivnog utvrđivanja svih okolnosti navedenog događaja, Jedinica za profesionalne standarde Službe za zaštitu integriteta i zakonitosti u radu pokrenula unutrašnji postupak i ispitaće prikupljene činjenice i okolnosti, kao i sve druge relevantne informacije.

"Na osnovu rezultata sprovedenog postupka biće utvrđeno da li je u konkretnom slučaju došlo do prekoračenja ovlašćenja, prekomjerne upotrebe sile ili zloupotrebe službenog položaja od strane policijskih službenika", navodi se u saopštenju.

Милорад Додик

Republika Srpska

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Napominju da Ministarstvo unutrašnjih poslova ostaje posvećeno zakonitom, profesionalnom i odgovornom radu, te će, ukoliko se utvrde nepravilnosti ili nezakonitosti u postupanju, protiv odgovornih lica biti preduzete mjere u skladu sa zakonom.

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MUP Republike Srpske

Pale

Policija

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